Meteo fine settimana: che tempo farà nel weekend?

L'anticiclone ha le ore contate in Italia, visto che da domenica 13 aprile 2025 è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione che riporterà piogge e maltempo in buona parte del Paese. Ecco le previsioni del fine settimana.

Meteo, le previsioni del fine settimana in Italia: sole e poi tornano le piogge

L'alta pressione continua ad essere la protagonista in Italia garantendo un clima mite e stabile con temperature di stampo primaverile - estivo in buona parte del Paese. Bel tempo anche nella giornata di sabato 12 aprile 2025 con clima soleggiato lungo tutto lo stivale con temperature in aumento di anche 6-8° rispetto alla norma nelle regioni del Nord, complice la presenza dei venti di Scirocco e Libeccio che al Sud faranno sfiorare anche i 30°.

Attenzione: tutto è destinato a cambiare da domenica 13 aprile 2025, Domenica delle Palme, con l'arrivo di una perturbazione atlantica che farà sentire i suoi effetti soprattutto nelle regioni del Nord. Il maltempo sarà protagonista di buona parte della Settimana Santa in Italia con una serie di perturbazioni; a cominciare dalla n.2 in arrivo tra domenica e martedì che interesserà principalmente le regioni centro-settentrionali. Successivamente tra martedì sera e giovedì è previsto l'arrivo della perturbazione n.4, mentre la n.5 è in arrivo nella giornata di Pasqua.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di sabato 12 aprile 2025: bel tempo con sole da Nord a Sud con qualche annuvolamento nelle prime ore del mattino su Sardegna ed estremo Nord-Ovest. Durante la giornata le nuvole aumenteranno anche su Lombardia, Emilia, regioni tirreniche e Sicilia e non si esclude qualche sporadica pioggia in serata su Sardegna, Alpi piemontesi e Valle d’Aosta. Le temperature registrano un aumento nelle regioni del Centro-Sud con picchi di anche 25°, mentre quasi ovunque previsti un 20°.

Nella giornata di domenica 13 aprile 2025, Domenica della Palme sole nelle prime ore del mattino, mentre col passare delle ore nuvole in aumento su buona parte del Paese. Tornano le piogge al Nord e in serata anche su Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche con fenomeni temporaleschi anche intensi. In aumento le temperature massime al Centro-Sud con picchi tra i 25-30°, mentre in calo al Nord.

La tendenza meteo in vista di Pasqua e Pasquetta 2025

Che tempo farà in vista della Settimana Santa di Pasqua 2025? Le ultime tendenze meteo confermano per la settimana di Pasqua una nuova ondata di maltempo con il passaggio di una serie di perturbazioni che da domenica, Domenica delle Palme, insisteranno su buona parte del Paese. Le prime ad essere colpite sono le regioni del Centro-Nord dove non si escludono fenomeni anche intensi. Successivamente il maltempo raggiungerà anche le regioni del Sud dove è previsto anche un calo delle temperature con valori al di sotto della norma.

Tra mercoledì 16 e giovedì 17 l’Italia dovrà fare i conti anche con la perturbazione numero 3 che sarà tra le più intense e interesserà principalmente il Nord e le regioni centrali tirreniche e la Sardegna. Nella giornata di mercoledì le temperature restano stabili, mentre da giovedì è previsto un calo termico.

Ma che tempo farà tra il Venerdì Santo e le feste di Pasqua e Pasquetta 2025? Le previsioni sono ancora incerte, ma si delinea tra venerdì 18 e sabato 20 aprile un temporaneo rinforzo dell’alta pressione, responsabile di un generale rialzo termico e di condizioni meteo più stabili ad eccezione delle regioni del Centro-Sud. Lo scenario che al momento sembra più probabile mostra poi l’arrivo di una nuova perturbazione che potrebbe colpire l’Italia tra la fine di sabato e la giornata di Pasqua anche se non sembra profilarsi una fase di maltempo intenso e diffuso. Nel lunedì di Pasquetta, invece, si delinea il rischio di qualche episodio di instabilità, ma come sempre vi invitiamo a seguirci per conferme ed aggiornamenti.