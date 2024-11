Meteo: estate di San Martino finita? Pioggia, vento e neve ci daranno un primo assaggio d'inverno

La nuova settimana inizia con l'indebolimento dell'alta pressione che lascia spazio all'arrivo di una serie di perturbazioni che riporteranno piogge, freddo e neve in Italia. Nelle prossime ore, infatti, con il passaggio della seconda perturbazione di novembre torna il freddo lungo tutto lo stivale. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, le previsioni di inizio settimana: torna il maltempo

Inizio di settimana con tempo prevalentemente stabile e soleggiato in buona parte d'Italia con piogge e temporali confinati in Sicilia dove è stata diramata l'allerta meteo arancione e gialla con anche la chiusura delle scuole in diversi comuni.

Nel resto del Paese clima stabile e mite, ma tra martedì 12 e mercoledì 13 ottobre è previsto un peggioramento nelle regioni del Centro Sud per gli effetti della prima perturbazione del mese. Non solo, clima in peggioramento anche al Nord complice il passaggio della perturbazione n.2 di novembre in arrivo dal Nord Europa accompagnata da una massa d'aria fredda che determinerà un brusco calo termico delle temperature.

Ma entriamo nel dettaglio con lunedì 11 novembre: cielo nuvoloso su regioni centrali adriatiche, Puglia, Basilicata, Calabria e Isole maggiori, mentre piogge e rovesci in Sicilia e Sardegna. Non si escludono deboli piogge anche in Calabria, mentre nel resto del Paese cielo sereno o poco nuvoloso. In serata è previsto un peggioramento sulle Alpi del Nord-Ovest, con nubi e le prime nevicate. Le temperature massime per lo più stabile e in lieve calo.

Nella giornata di martedì 12 novembre cielo nuvoloso in Emilia-Romagna e regioni di Nord-Ovest con il rischio di piogge e temporali in Piemonte, Valle d’Aosta ed estremo ponente ligure. Torna anche la neve sulle Alpi piemontesi e valdostane oltre 1200/1300 metri. In calo le temperature al Nord.

Meteo, che tempo farà in settimana?

Con l'arrivo delle prime due perturbazioni di novembre cambia il clima, ma la tendenza meteo sull'evoluzione di metà settimana è ancora incerta. Le previsioni delineano sicuramente un clima instabile con il rischio di piogge e temporali nelle regioni del Sud ed Isole, ma anche in Abruzzo, Molise e basso Lazio per il passaggio della prima perturbazione di novembre.

Anche al Nord è previsto un peggioramento del tempo per l'arrivo dal Nord Europa della perturbazione n.2 che porterà maltempo e freddo con un sensibile calo delle temperature.

Attenzione: tra giovedì e venerdì è prevista una rimonta dell’alta pressione con il ritorno di condizioni climatiche stabili, anche se non si escludono nuvole sul medio Adriatico, al Sud e sulla Sicilia. Da venerdì 15 novembre la tendenza meteo non esclude il ritorno delle nebbie sulla valle padana e sull’alto Adriatico.

Il maltempo dovrebbe tornare protagonista da domenica 17 novembre con il passaggio della perturbazione n.3 di novembre, anche se la tendenza è ancora incerta. Come sempre vi invitiamo a seguirci per conferme ed ulteriori dettagli.