Meteo: gravi danni in Emilia Romagna, mentre ora l’allerta meteo è al Sud. Le previsioni

Dopo la forte ondata di maltempo che ha colpito l'Italia da Nord a Sud, causando ingenti danni in Emilia Romagna, una vittima e numerosi allagamenti, cosa dicono le previsioni meteo? E' allerta al Sud.

E' stato un weekend duro in tutta l'Italia proprio a causa della pioggia incessante. Numerosi fiumi sono esondati e numerosi allagamenti si sono registrati tra Piemonte, Liguria, Toscana, Marche, Campania, Calabria e Sicilia. Sono in molti a sperare che le previsioni meteo per i prossimi giorni annuncino una fase di stabilità che permetta alle zone colpite di rialzarsi, contare i danni e cercare di ripartire.

Meteo, Emilia Romagna allagata: situazione critica a Bologna e provincia

Nel weekend appena trascorso l'Italia è stata investita da una forte ondata di maltempo. La situazione è stata particolarmente difficile in varie zone dell’Emilia-Romagna, dove sono caduti oltre 175 millimetri di pioggia in poco tempo. Ad allagarsi è stata in buona parte la città di Bologna e il territorio circostante. A causa della furia dell'acqua si contano un morto a Pianoro, frane, smottamenti in collina e numerosi fiumi e torrenti straripati tra Bologna e Provincia. Il sindaco di Bologna ha chiesto lo stato di emergenza e ha disposto la chiusura di scuole e università in città per la giornata di lunedì 21 ottobre.

#Alluvione #Bologna dopo 18 ore di pioggia la nostra città è già nell'emergenza più totale. La nuova "normalità" in assenza di pulizie e manutenzioni di fognature, canali, territorio. pic.twitter.com/777LaNlR4w — bolognese sensibile (@lorenzo_gh) October 20, 2024

Insomma il maltempo ha causato in Emilia Romagna circa 3 mila sfollati tra Bologna e provincia a seguito delle esondazioni. I vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile hanno lavorato e continuano a lavorare senza sosta per far fronte ai numerosi allagamenti avvenuti nel Bolognese, ma anche nel Modenese e nel Reggiano, e non solo.

A Cadelbosco Sotto il fiume Crostolo ha rotto l’argine e ha costretto all’evacuazione di circa mille persone. In queste ore, dopo che la pioggia battente ha dato un po' di tregua, la situazione è in miglioramento a Bologna. Rimangono chiusi diversi svincoli della tangenziale e strade e pertanto il traffico è in tilt nel quadrante sud ovest della città. Si spera quindi nella clemenza del meteo per poter ripristinare la viabilità e controllare i danni.

#Alluvione in corso a #Bologna e comuni limitrofi, questa volta verso l’Appennino. È la terza volta in 18 mesi e no, non è solo una questione di manutenzione. È da ieri che piove ininterrottamente e per ora non accenna a fermarsi. pic.twitter.com/DKm7ZKzexG — Niccolò Monesi (@nmonesi) October 19, 2024

Cosa dicono le previsioni meteo? L’intensa perturbazione responsabile dell'ennesima alluvione in Emilia Romagna, per fortuna si sta lentamente allontanando dal nostro Paese. La situazione è migliorata al Centro Nord. Secondo le previsioni meteo avremo nei prossimi giorni tempo stabile al Nord, ma con possibili piogge in Liguria ed Emilia Romagna. Le temperature saranno invece in media o lievemente al di sopra alle medie stagionali.

Maltempo al Sud: le previsioni

L'ondata di maltempo si sposta però al Sud dove ci sono nubi piuttosto compatte. Piogge e temporali sono previsti, a tratti anche intensi, su Calabria meridionale e Sicilia orientale. Piogge isolate vi saranno anche nel resto del Sud, in Sardegna e basso Lazio.

Martedì 22 ottobre sono previsti, al mattino, rovesci in Sicilia, mentre nel pomeriggio potranno verificarsi rovesci sparsi e locali temporali in: Toscana, Umbria, Lazio, Campania, zone interne di Abruzzo, Marche, Molise, Calabria e Basilicata.

Nella parte centrale della settimana l’Italia continuerà ad essere interessata da un afflusso di aria umida e pertanto ci attendono giornate poco soleggiate; tuttavia, non è previsto il transito di intense perturbazioni per cui gli episodi di pioggia saranno piuttosto localizzati. Le temperature resteranno ancora su valori miti. Nel dettaglio, mercoledì 23 ottobre sarà una giornata con molte nubi in gran parte del Paese, salvo maggiori schiarite all’estremo Sud.

Ci sarà la possibilità di qualche pioggia isolata in Sardegna, sulle regioni centrali e sull’Appennino meridionale. Venti deboli e temperature senza grandi variazioni. Giovedì non sono attesi cambiamenti significativi; in base agli ultimi aggiornamenti, la probabilità di qualche pioggia isolata sarà più alta in Toscana e in Umbria.