Meteo, dopo le piogge torna ancora il caldo africano? Le previsioni

Sole e caldo nella prima settimana di giugno nelle regioni del Centro-Sud, Isole comprese, per il dominio dell'anticiclone nordafricano. La presenza dell'alta pressione garantisce un clima estivo in buona parte d'Italia ad eccezione delle regioni del Nord.

Meteo, caldo ed afa al Centro-Sud in Italia, al Nord piogge e maltempo

Prosegue il dominio incontrastato dell'anticiclone nordafricano in Italia con sole e temperature di stampo estivo nelle regioni del Centro-Sud e Isole con picchi di anche 35-37°. Al Nord clima ancora instabile e variabile con il rischio di piogge e temporali complice il passaggio di una doppia perturbazione, i cui effetti cominceranno ad indebolirsi in vista del secondo weekend del mese di giugno. Attenzione però da venerdì 6 giugno 2025 è previsto un netto miglioramento anche nelle regioni del Nord con il ripristino di condizioni climatiche buone di stampo estive. Sole e caldo anche nelle regioni settentrionali con un aumento delle temperature, mentre nelle zone alpine non si escludono possibili temporali e rovesci. La tendenza attuale indica per domenica 8 giugno l'arrivo di una nuova perturbazione con nuvole in aumento e il rischio di piogge lungo le zone alpine e al Nord-Est.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di giovedì 5 giugno 2025: piogge e temporali nelle regioni del Nord dove è stato diramato anche un duplice bollettino di allerta meteo arancione e gialla. Rovesci e fenomeni temporaleschi anche intensi sulle Alpi, Levante Ligure, Lombardia, Veneto e Piemonte. Non si escludono nubifragi e grandinate in diverse zone destinati a raggiungere anche le zone di Nord-Est, Emilia Romagna e l’Appennino umbro marchigiano. Le temperature massime in calo al Nord-Est, mentre picchi di 32-33 gradi al Centro-Sud. Venerdì 6 giugno 2025 migliora il tempo al Nord con clima stabile e ampie schiarite, mentre persistono nuvole su Alpi e Prealpi con il rischio di locali e brevi rovesci. Bel tempo nel resto del Paese.

La tendenza meteo dei prossimi giorni in Italia

In vista del secondo weekend di giugno l'alta pressione ritorna protagonista con un clima caldo e soleggiato grazie al dominio dell'anticiclone proveniente dal Nord Africa. Previsto un incremento delle temperature lungo tutto lo stivale con anomalie di anche 6-8° rispetto alla media del periodo e picchi di anche 35°. Anche le regioni del Nord vivranno un sabato climaticamente più stabile con sole e temperature in aumento, ma non si escludono isolati rovesci e temporali lungo le Alpi. Da domenica 8 giugno 2025 il margine settentrionale dell’anticiclone inizierà ad indebolirsi con le regioni del Nord costrette a fare i conti con l'arrivo di una nuova perturbazione accompagnata da una massa d'aria fredda. Il fronte perturbato porterà nuove piogge e temporali in diverse regioni, tra cui Piemonte e Lombardia, e non si escludono fenomeni temporaleschi intensi.

In calo anche le temperature complice l'arrivo di una massa d'aria più fresca che nella giornata di lunedì, 9 giugno 2025, si farà sentire non solo al Nord, ma anche nel resto d'Italia. La tendenza meteo per l’inizio della prossima settimana delinea un ridimensionamento del clima caldo anche al Centro-Sud con un calo delle temperature in linea con i valori del periodo. Attenzione si tratta solo di un fase, visto che durante la prossima settimana tornerà a consolidarsi un robusto anticiclone portatore di una nuova intensa ondata di calore in tutto il Paese. Come sempre per conferme e maggiori dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.