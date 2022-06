Meteo, dopo il maltempo torna il caldo nel weekend: ecco dove ci saranno i picchi di calore

Le previsioni meteo per il secondo weekend di giugno, sabato 11 e domenica 12, sono all'insegna del bel tempo. Dopo le piogge e le allerte meteo di questi giorni, con la fine della perturbazione numero 4 del mese termina anche il clima instabile. Sole e caldo tornano indiscussi protagonisti con temperature in aumento ovunque. Ecco la situazione nel dettaglio.

Meteo, le previsioni di sabato 11 giugno

La perturbazione numero 4 del mese di giugno concluderà il suo passaggio sull'Italia nella giornata di venerdì 10 giugno lasciando così spazio ad un weekend tipicamente estivo. Per la giornata di sabato 11 giugno, infatti, le previsioni meteo segnalano bel tempo e sole lungo tutto lo stivale fatta eccezione per qualche annuvolamento sul medio Adriatico e nelle regioni meridionali nelle prime ore del mattino. Le temperature saranno in aumento ovunque con i valori compresi tra i 25 e 31 gradi. Venti di Tramontana o Maestrale previsti al Centro Sud, mentre i mari saranno mossi o molto mossi nei bacini centro-meridionali.

Il nostro Paese sarà nuovamente attraversato dall'anticiclone africano che porterà sole e bel tempo con temperature in aumento. Lungo tutto lo stivale previsti tra i 25° e 31° con alcune zone che dovranno fare i conti con l'afa e la calura.

Caldo e temperature in aumento: le previsioni di domenica 12 giugno e prossima settimana

Anche la giornata di domenica 12 giugno sarà all'insegna del bel tempo e del caldo. Le previsioni meteo, infatti, segnalano un clima stabile e soleggiato da nord a sud con le temperature in rialzo rispetto ai giorni scorsi. La colonnina di mercurio segnerà un aumento dei valori già dalle prime ore del mattino, mentre durante la giornata sono previsti dei picchi tra i 26° e 28° sulle regioni adriatiche e tra i 28 e 32 gradi nel resto del Paese.

Nei primi giorni della prossima settimana l'Italia sarà attraversata da una nuova ondata di calore con temperature al di sopra della media del periodo. Previsti, infatti, valori minimi di 28° con picchi di calore tra i 32-33 gradi.