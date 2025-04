Meteo: dopo il freddo arriva il caldo con picchi di anche 25 gradi, ecco dove e quando

La primavera torna a farsi sentire in Italia dopo una breve ondata di maltempo con piogge e temperature di stampo invernale. Da domenica 13 aprile però è previsto un peggioramento del clima per l'arrivo di una nuova perturbazione.

Meteo, stop al freddo: torna il caldo e la primavera in Italia

La massa d'aria fredda arrivata in Italia si sta attenuando con un graduale aumento delle temperature che avevano fatto registrare valori di stampo invernale. Nelle prossime ore l'altra pressione ritorna l'indiscussa protagonista, in particolare nel weekend, con un clima caldo e soleggiato e un aumento delle temperature che saranno di stampo estivo con picchi di oltre 25° in Sardegna. Non si escludono alcuni episodi di instabilità in Sardegna, ma anche nelle regioni del Centro e del Sud. Tutto è destinato a cambiare, in peggio, fra domenica e lunedì per l'arrivo di una nuova perturbazione che riporterà piogge e maltempo al Centro-Nord.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 9 aprile 2025: nuvole nell'estremo Nord-Ovest e Sardegna con il rischio di piogge e temporali. Il maltempo si farà sentire, anche se con episodi brevi, anche in Emilia Romagna, Marche, Umbria e Lazio. Attenzione: non si escludono fenomeni temporaleschi anche all’estremo Nord-Est e nel Levante ligure. Le temperature massime in crescita. Nella giornata di giovedì 10 aprile 2025 bel tempo stabile con sole al Nord ed estremo Sud, mentre le piogge si faranno sentire in Lazio, Umbria, sud delle Marche, Abruzzo e Molise. In aumento le temperature con picchi di 20° al Nord, regioni tirreniche e Isole.

Che tempo farà nel fine settimana in Italia?

Ma passiamo alla tendenza meteo in vista del weekend in Italia. Tra venerdì 11 e sabato 12 aprile 2025 le previsioni delineano la presenza dell'alta pressione a garantire un clima stabile e soleggiato in buona parte del Paese con le temperature che saliranno al di sopra delle medie stagionali da Nord a Sud. Venerdì 11 aprile 2025 bel tempo in tutta Italia con qualche velatura nelle regioni di Nord-Est e Sardegna. In rialzo le temperature con valori compresi tra i 18°-24°.

Anche sabato 12 aprile 2025 sarà una giornata calda con sole e bel tempo diffuso, anche se in serata si intensificheranno le nuvole nell’estremo Nord-Ovest con il rischio di qualche debole piogge a ridosso delle Alpi occidentali. Tutto è destinato a cambiare da domenica 13 aprile, Domenica delle Palme, con l'arrivo di una nuova perturbazione con la presenza di correnti umide e instabili con piogge e temporali in Liguria, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Toscana. Tra lunedì 14 e martedì 15 aprile le piogge interesseranno buona parte del Paese, in particolare nelle regioni del Centro-Nord.