Meteo, dopo giorni di sole primaverile nuove perturbazioni e piogge: ecco dove e quando

Le condizioni meteo in Italia stanno per cambiare: l’anticiclone che finora ha garantito stabilità atmosferica mostra i primi segnali di cedimento, aprendo la strada all’arrivo di nuove perturbazioni. Il primo sistema perturbato è già in movimento e, nelle prossime ore, colpirà le Isole Maggiori e il Sud Italia, portando maltempo con piogge insistenti e a tratti intense nella giornata di venerdì 7 marzo. Nel frattempo, la nuvolosità aumenterà anche sul resto del Centro-Sud, mentre al Nord Italia il tempo rimarrà più stabile, seppur con la formazione di nebbie in pianura nelle ore notturne e al primo mattino.

Dopo una breve tregua prevista per sabato, una seconda e più intensa perturbazione arriverà tra domenica e lunedì, coinvolgendo in modo significativo il Centro-Nord. Il peggioramento meteo porterà piogge abbondanti, localmente intense, e nevicate sulle Alpi, segnando così un inizio di settimana all’insegna del maltempo diffuso.

Meteo prossimi giorni, tornano le piogge al sud da venerdì

Il maltempo sarà protagonista al Sud, con piogge e rovesci intensi in Sicilia e nella Calabria meridionale, mentre in Sardegna si prevedono fenomeni più isolati e intermittenti. Nel resto del Centro-Sud, il cielo si coprirà gradualmente, mentre al Nord il tempo resterà più stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi. Attenzione alle nebbie nelle ore notturne e al mattino sulla bassa pianura lombarda e lungo le coste dell’Emilia Romagna.

Le temperature minime saranno in aumento al Centro-Sud, specialmente sulle Isole Maggiori, mentre le massime resteranno stazionarie o subiranno un lieve calo. I venti di Scirocco soffieranno forti su Sicilia, bassa Calabria e mari circostanti, mentre in Sardegna prevarranno venti orientali. Mari molto mossi, in particolare lo Ionio, il Tirreno medio-basso e le acque intorno alle Isole Maggiori.

Previsioni meteo per sabato 9 marzo

La giornata sarà caratterizzata da una nuvolosità variabile e irregolare sulle Isole Maggiori, gran parte della penisola e sull’estremo Nord-Est. Possibili piogge deboli e isolate interesseranno ancora il nord-est della Sardegna, le zone interne della Sicilia e la Calabria ionica, mentre il Nord-Ovest e l’area del Mar Ligure vedranno ampie schiarite.

Le temperature si manterranno su valori miti e sopra la media, con minime in rialzo sulla penisola e massime in leggero aumento sulle Isole, mentre al Nord-Est e al Centro potrebbero subire un lieve calo. I venti da est-sudest, moderati, soffieranno su Puglia e alto Ionio, con locali rinforzi anche in Sardegna.

Tendenza meteo per i giorni successivi

Le ultime previsioni meteo confermano che, a partire dal weekend, l’Italia entrerà in una fase più dinamica e perturbata, con nuove perturbazioni pronte a colpire il Paese tra domenica 10 e l’inizio della prossima settimana.

Venerdì 7 marzo, la prima perturbazione porterà piogge abbondanti, specie al Sud e sulle Isole, ma sarà nel corso di domenica 9 marzo che si verificherà un nuovo e più intenso peggioramento. La giornata inizierà con condizioni stabili, ma nel pomeriggio-sera un fronte perturbato investirà dapprima la Sardegna, per poi raggiungere Nord e Centro Italia, portando piogge diffuse e nevicate sulle Alpi (sopra i 1.500-1.700 metri).

Lunedì 10 marzo, il maltempo si sposterà verso il Centro-Sud, con piogge e temporali soprattutto tra regioni centrali e Campania, mentre il Nord vedrà un graduale miglioramento. Questo peggioramento sarà accompagnato da un forte rinforzo dei venti meridionali, che favoriranno un ulteriore aumento delle temperature, con punte oltre i 20°C al Sud e persino vicine ai 25°C in Sicilia, specie nella zona settentrionale dell’Isola.