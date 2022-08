Meteo: dopo Ferragosto Italia tra caldo africano e temporali, la tendenza

Cosa ci preannunciano le ultime tendenze meteo? Che tempo farà dopo Ferragosto in Italia? L'estate è finita oppure ci sarà modo di trascorrere ancora belle giornate di vacanza al mare e in montagna? Ebbene pare proprio che il nostro Paese sarà diviso a metà tra caldo africano e temporali. Ecco le ultime news.

Che tempo farà dopo Ferragosto? Le tendenze meteo

Che tempo farà dopo Ferragosto? Sono in molti a chiederselo, soprattutto perché sono in molti a doversi godere ancora un periodo di meritate vacanze. Cosa dicono pertanto le tendenze meteo? Secondo le ultime previsioni l'estate non finirà dopo il 15 agosto. L'Italia, nei giorni successivi alla Festività, sarà piuttosto divisa in due. Al Nord torneranno a far capolino i temporali mentre al Centro e al Sud si dovranno fare i conti con una nuova ondata di caldo portata dall'Anticiclone africano.

Dal 16 agosto la coda della perturbazione n.3 darà vita ancora a qualche fenomeno sull'Italia centrale. Nelle prime ore della giornata, invece, si avranno un po' di nubi al Centro-Nord e qualche rovescio sul nord della Campania e sul basso Lazio dopo che nella notte sarà piovuto sulle Marche, sulla bassa Toscana e nel nord del Lazio. Il tempo sarà prevalentemente soleggiato su gran parte del Paese, soprattutto dal pomeriggio con temperature in aumento. Il clima sarà piuttosto caldo al Sud e sulle Isole, specialmente in Sicilia.

Il giorno successivo, il 17 agosto l'Anticiclone nord africano si rinforzerà decisamente sulle Isole e sulle regioni centro meridionali.

Nel pomeriggio l'estremo Nord-Ovest sarà raggiunto da una perturbazione in arrivo dalla Francia. Con grande probabilità la perturbazione si farà sentire soprattutto giovedì 18 agosto con temporali che interesseranno la Liguria e il nord della Lombardia. Il maltempo potrebbe poi estendersi al Nord-Est e alla Toscana. Al Centro-Sud il caldo si farà ancora più intenso, ma si presume che durerà poco.

Quanto durerà la nuova ondata di caldo?

Fino a quanto durerà l'ondata di caldo che prenderà il via dal giorno dopo Ferragosto? Ebbene pare che non persisterà a lungo come le precedenti. Secondo le ultime tendenze meteo sarà destinata ad esaurirsi entro il prossimo 20 agosto 2022.