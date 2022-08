Meteo, da stasera in arrivo forti temporali: ecco dove

L'ultimo fine settimana di agosto all'insegna dell’instabilità atmosferica. Le previsioni meteo, infatti, delineano sole e temporali lungo tutto lo stivale con una Italia climaticamente spaccata in due.

Meteo, sole e temporali in Italia: le previsioni

Il passaggio della perturbazione n.6 di agosto sull’Europa centrale si farà sentire anche in Italia nell'ultima parte della settimana di agosto con la presenza di correnti occidentali, più umide e instabili. Per l'ultimo weekend di agosto le previsioni meteo delineano una instabilità climatica diffusa con il ritorno delle piogge dalle prime ore del pomeriggio di venerdì 26 agosto.

In particolare rovesci e precipitazioni, anche localmente intensi, sono previsti lungo tutto l’Appennino, le Alpi e diverse aree pianeggianti e costiere del Centro-Nord. Non solo, la perturbazione potrebbe spingersi dalla giornata di domenica anche verso le regioni del Centro-Sud. Nonostante tutto il clima sarà caldo, ma sopportabile con temperature stabili e lontane dai record delle ultime settimane.



Per la giornata di venerdì 26 agosto cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni con annuvolamenti previsti solo all’estremo Nordovest. Possibili rovesci in arrivo nel pomeriggio nelle regioni dell'estremo Sud: Calabria e Sicilia. Tra la tarda sera e la notte il rischio di temporali si spingerà anche verso la val padana centro-occidentale, la Liguria e l'alta Toscana.

Meteo, le previsioni del weekend 27-29 agosto

Sabato 27 agosto 2022 tempo perlopiù soleggiato lungo tutto lo stivale con qualche possibile nuvolosità solo in alcune zone del Nord e dell'alta Toscana. A partire dalle prime ore del pomeriggio è previsto un lieve peggioramento delle condizioni con nubi e il rischio di piogge attorno alle aree montuose delle regioni settentrionali, della Penisola e delle Isole. Non solo, le precipitazioni potrebbero raggiungere anche le zone della pianura padana, le aree interne e di pianura peninsulari. Le temperature massime resteranno stabili con un clima più afoso.

Per la giornata di domenica 28 agosto, invece, il clima sarà variabile al Nord-Ovest, sulle Isole e nelle regioni del Sud. Possibile rischio di piogge nelle zone di Nord-Est, nella pianura della Lombardia e lungo le regioni adriatiche con qualche fenomeno anche nelle zone interne del Centro-Sud. Da lunedì 29 agosto la pressione aumenterà lungo il Mediterraneo occidentale e sul Nord Italia con possibili fenomeni temporaleschi lungo l'Appennino centrale, la Basilicata e Puglia. Nonostante il maltempo, il clima si manterrà ancora tipicamente estivo.