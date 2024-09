Meteo, continua l'ondata di maltempo: quando tornerà il Sole?

L'Italia è colpita da una fase di intenso maltempo complice la presenza di un vortice ciclonico legato al passaggio della tempesta Boris che sta facendo registrare danni, disagi ed allagamenti da Nord a Sud. Tutto potrebbe cambiare nel fine settimana con le previsioni meteo che delineano un miglioramento del clima.

Meteo, Italia nella morsa del maltempo: piogge e criticità da Nord a Sud

La perturbazione n.5 di settembre è l'indiscussa protagonista in Italia con piogge e fenomeni temporaleschi intensi da Nord a Sud. In particolare una fase di intenso maltempo si sta registrando sul settore Adriatico con piogge torrenziali e nubifragi tra Emilia Romagna, Marche e Abruzzo. La forte ondata di maltempo non sta risparmiando l'Abruzzo dove un fulmine ha danneggiato il santuario di Roseto degli Abruzzi e causato allagamenti e disagi a Pescara.

Nel Foggiano, invece, si è registrata la prima vittima del maltempo: un vigile di 59 anni travolto con la sua auto di servizio dall'acqua. La situazione comincerà a migliorare da venerdì 20 settembre con l'allontanamento della perturbazione e l'arrivo previsto di un weekend climaticamente più stabile con sole e poche piogge.

Ma entriamo nel dettaglio con mercoledì 18 settembre: alternanza di sole e nuvole in Italia con possibili schiarite Nord-Ovest. Piogge e temporali, anche abbondanti, su Liguria, Basso Piemonte, Emilia, Romagna e tutte le regioni del Centro-Sud e Isole. Le temperature in lieve crescita nelle regioni del Centro-Sud.

Nella giornata di giovedì 19 settembre nuvole lungo tutto lo stivale, mentre ancora piogge su Piemonte, Alta Lombardia, Emilia, Romagna, zone interne del Centro, coste centrali adriatiche, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria Meridionale e versante tirrenico della Sicilia.

Che tempo farà nel weekend? La prima tendenza meteo

Gli ultimi aggiornamenti confermano da venerdì 20 settembre l'allontanarsi dell'intensa perturbazione n.5 del mese con un generale miglioramento del clima in Italia. La circolazione ciclonica, associata alla tempesta Boris, è destinata ad indebolirsi lasciando spazio ad un promontorio di matrice subtropicale in arrivo sul Mediterraneo centrale che favorirà un clima mite e più caldo. Nella giornata di venerdì 20 settembre non si escludono piogge e rovesci tra Romagna, Marche e Abruzzo, mentre clima asciutto nel resto del paese con il ritorno del primo sole.

Le previsioni meteo per il weekend del 21-22 settembre, peraltro giorno dell’Equinozio d’Autunno, delineano un miglioramento del clima con tempo stabile e soleggiato da Nord a Sud. Non si esclude qualche nuvolosità, ma solo ad alta quota. In rialzo anche le temperature dopo diverse giornate di stampo autunnale con i valori che torneranno intorno ai 25-26° e picchi di anche 30° in Sardegna e Sicilia.

Si tratta però di una tregua momentanea, visto che la tendenza meteo della prossima settimana veda un peggioramento del clima con l'arrivo di una nuova intensa perturbazione che dovrebbe riportare maltempo tra martedì 24 e mercoledì 25 settembre.