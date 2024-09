Maltempo Abruzzo: fulmine danneggia chiesa in provincia di Teramo, un fiume d'acqua sommerge le auto a Pescara

Piogge torrenziali e grandinate hanno interessato nelle ultime ore la regione Abruzzo e in particolare la zona costiera dove si sono registrati danni, disagi ed allagamenti. La situazione.

Maltempo Abruzzo, fulmine colpisce il campanile della Chiesa di Roseto degli Abruzzi

Il passaggio della tempesta Boris si sta facendo sentire da Nord a Sud con diverse regioni colpite da una intensa e violenta ondata di piogge e temporali. Tra queste c'è anche l'Abruzzo dove si sono registrati fenomeni temporaleschi intensi e violenti che hanno causato danni, allagamenti e disagi alla circolazione. In particolare nella provincia di Teramo un fulmine ha danneggiato il campanile della Chiesa di Roseto degli Abruzzi che è stato poco dopo dichiarato inagibile dal primo cittadino.

Il santuario, restaurato pochissimo tempo fa, è stato colpito da un fulmine che ha causato crollo della cupola della chiesa della Santissima Annunziata della frazione Montepagano. La scarica del fulmine si è abbattuta sul campanile facendo cadere calcinacci all'interno della Chiesa con danni agli interni e all'altare. Fortunatamente all'interno della Chiesa non c'era nessuno e prontamente sono intervenuti i vigili del fuoco mettendo in sicurezza la Chiesa del Cinquecento.

Mario Nugnes, il sindaco di Roseto degli Abruzzi ha dichiarato l'inagibilità del santuario dopo un confronto con l'ufficio tecnico del Comune impegnati nella valutazione e stima dei danni. Tanta paura anche tra i cittadini che sui social hanno scritto: "rumore assordante da casa mia", "è saltato il salvavita dell'impianto elettrico" e ancora "ho sentito un botto".

Allerta meteo in Abruzzo per il maltempo: piogge torrenziali e allagamenti

Prosegue l'ondata di maltempo in Abruzzo con piogge torrenziali a Pescara che hanno causato allagamenti in diversi scantinati e cantine. Disagi anche alla circolazione con strade chiuse e diversi automobilisti bloccati nei sottopassaggi. Le forti piogge hanno interessato non solo Pescara, ma anche buona parte della provincia di Teramo. Il forte maltempo ha interessato in particolare la zona costiera con più di 30 richieste di soccorso ed intervento arrivate al Centro operativo comunale per allagamenti di abitazioni ed attività.

La situazione è ancora sotto osservazione per via della duplice allerta meteo gialla per rischio temporali e idrogeologico diramate dal Dipartimento della Protezione Civile nella regione Abruzzo nelle zone di: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro.