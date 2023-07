Meteo Italia, clima sempre più tropicale: grandine e tempeste al Nord e incendi al Sud

L'Italia sta vivendo delle giornate drammatiche dal punto di vista climatico. Il clima si fa sempre più tropicale con un paese diviso in due: le regioni del Nord travolte da una anomala ondata di maltempo con piogge e grandine, mentre al Sud temperature bollenti oltre i 40 gradi che causano incendi. Cosa sta succedendo?

Meteo Italia, maltempo al Nord: è emergenza a Milano

Il Nord Italia travolto da un'ondata di maltempo senza precedenti. Nelle ultime ore nel Nord Est e in Lombardia si sono registrati fenomeni temporaleschi intensi sfociati anche in violente grandinate accompagnate da fortissime raffiche di vento. Nella notte tra il 24 e 25 luglio, la città di Milano travolta da un nubifragio che ha causato allagamenti, alberi caduti per le strade, circolazione dei mezzi di superficie bloccata, inondazioni e due vittime. Danni ingenti quantificati dall’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, intorno ai 100 milioni di euro. Intanto il presidente Attilio Fontana ha descritto la situazione di Milano come "sicuramente grave, nel senso che queste improvvise trombe d’aria non si sono mai verificate su questo territorio. E hanno creato sicuramente una serie di danni importanti da non sottovalutare". Per questo motivo, Fontana ha aggiunto: "Stiamo raccogliendo i dati per poter fare una richiesta al governo affinché venga applicata la situazione dello stato di emergenza. Sicuramente i danni superano i 100 milioni di euro".

I Vigili del Fuoco presi d'assalto dai cittadini milanesi spaventati dalla furia della tempesta di acqua e vento che ha fatto cadere alberi su automobili e lungo le strade. Disagi e rallentamenti nella circolazione dei treni, migliaia di voli dirottati da Malpensa verso altri scali. Il sindaco Giuseppe Sala ha parlato di danni ingenti a tutti i mezzi di superficie con due depositi ATM rimasti senza corrente elettriche. Lo stesso Sala ha scritto sui social:

Ho visto nella mia vita passare 65 estati e quello che sto vedendo ora non è normale. Non possiamo più negarlo, il cambiamento climatico sta modificando la nostra vita e non possiamo semplicemente far finta di niente e non fare nulla.

Meteo, il sud Italia brucia tra incendi e temperature bollenti

Se il Nord Italia è stato travolto da una tempesta di grandine e vento, la situazione non è delle migliori al Sud Italia dove divampano roghi e incendi anche per le temperature bollenti. Il cambiamento climatico è una realtà oramai visibile a tutti noi. Queste ondate di calore sono indubbiamente legate e causate dal cambiamento climatico come spiegato dall'analisi del World Weather Attribution. Il WWF ha esortato tutte le Nazioni a cooperare al più presto per limitare il riscaldamento globale preferendo le energie rinnovabili ai combustibili. Il clima è sempre più tropicale anche in Italia, ha sottolineato anche Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile, che ha parlato appunto di tropicalizzazione del clima in Italia.

Da settimane, infatti, le regioni del Sud sono nella morsa del grande caldo trascinato dall'anticiclone africano che ha fatto registrare temperature da record oltre i 45°. Un clima afoso e insopportabile che ha fatto registrare anche delle vittime per il troppo caldo. La seconda ondata di calore dell'estate 2023 è stata talmente forte non solo in Italia, ma anche in Europa. Basti pensare alle terribili immagini dell'isola di Rodi in fiamme fino alle recenti immagini di Palermo dove fiamme e roghi si sono alimentati per le temperature superiori ai 40°. Tra Palermo e Catania sono andati in fiamme ettari di macchia mediterranea con più di 1500 persone costrette a lasciare le proprie case. Chiuso l'aeroporto di Palermo per ragioni di sicurezza e l'ospedale Cervello è sotto osservazione da parte dei Vigili del Fuoco e Protezione Civile. Anche a Palermo si è registrata una vittima: si tratta di una donna di 88 anni.