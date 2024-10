Meteo, che tempo farà nel primo weekend di ottobre: maltempo o torna il sole? Le previsioni

La perturbazione numero 2 di ottobre, accompagnata da un vasto vortice ciclonico, sta lasciando il nostro paese diretta verso i Balcani anche se i suoi effetti continuano a farsi sentire in diverse regioni con piogge e temporali. Ecco le previsioni meteo del primo weekend di ottobre.

Meteo, le previsioni del weekend del 5-6 ottobre

Ancora piogge e maltempo in Italia per gli effetti della perturbazione numero 2 di ottobre che ha colpito con fenomeni temporaleschi intensi buona parte del paese con criticità in diverse regioni. Nella giornata di sabato 5 ottobre ancora maltempo con piogge residue lungo tutto lo stivale, mentre da domenica 6 ottobre è previsto un miglioramento del clima. In calo anche le temperature, complice la presenza di afflussi di aria relativamente fredda, con valori inferiori alla norma in gran parte del Paese. Nel primo fine settimana di ottobre nelle regioni del Centro-Nord previste temperature fredde nelle prime ore del giorno e valori minimi tipici di fine ottobre o inizio novembre.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di sabato 5 ottobre: bel tempo con sole al Nord-Ovest e in Sicilia e qualche nebbia nelle prime ore del mattino sulla Val Padana occidentale. Nuvole nel resto del paese con il rischio di piogge e temporali sull’alto Adriatico e nelle regioni del Sud e successivamente anche al Centro. Un miglioramento, invece, è previsto sulle Venezie, Campania, Basilicata e Calabria. Le temperature massime in aumento nelle regioni del Nord, mentre si registra un calo dei valori al Sud e in Sicilia. Domenica 6 ottobre schiarite ampie al Nord-Est e gran parte del Centro-Sud, mentre nuvole al Nord-Ovest. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento su gran parte del Centro-Nord e Sardegna con le nubi che si faranno più compatte nelle zone di Nord-Ovest e nel nord della Toscana dove non si escludono piogge e temporali. In calo le temperature massime al Nord-Ovest, Sud e Sicilia, mentre in lieve aumento al Centro e in Sardegna.

Che tempo farà la prossima settimana? Le tendenze meteo

Le tendenza meteo della prossima settimana delineano un clima instabile e variabile per l'afflusso di correnti atlantiche accompagnate da impulsi perturbati. Il primo è in arrivo da martedì 8 ottobre, ma i segnali si faranno sentire già fra domenica 6 e lunedì 7 al Nord e sulla Toscana. La previsioni meteo prevedono una nuova fase temporalesca nelle regioni del Centro-Nord complice l'arrivo della perturbazione n.3 in avvicinamento dalla Francia. Le prime piogge sono previste in Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche con l'arrivo della sera anche sulle restanti regioni nord-occidentali.

Clima instabile e perturbato anche nella giornata di martedì 8 ottobre con il passaggio di una nuova perturbazione accompagnata da forti piogge al Nord, regioni centrali tirreniche, Umbria, regioni centrali adriatiche e Sardegna. Da tenere sotto controllo le regioni Lazio, Toscana, Liguria, nord del Piemonte, Lombardia e Nord-Est dove sono previsti fenomeni temporaleschi violenti, intensi nubifragi con il rischio di criticità e nuove allerte meteo. Stando alle attuali previsioni il Sud dovrebbe essere tagliato fuori dalla perturbazione, ma naturalmente si tratta di una tendenza che dovrà essere confermata. Come sempre vi invitiamo a seguirci per ulteriori aggiornamenti.