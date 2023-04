Meteo, che tempo farà nel lungo ponte del 25 aprile? I dettagli

Che tempo farà durante il lungo ponte del 25 aprile? Cosa dicono le previsioni meteo? Ebbene trascorreremo alcuni giorni di festa con tempo piuttosto variabile. Sabato e martedì avremo due giornate per lo più soleggiate e miti su gran parte del Paese. Domenica e lunedì, per colpa di una nuova perturbazione, faremo i conti con una decisa instabilità. Ecco i dettagli.

Le previsioni meteo per il ponte del 25 aprile

Occhi puntati sulle previsioni meteo. Si avvicina il lungo ponte del 25 aprile e sono in tanti a pensare a una mini vacanza. Che tempo farà sull'Italia? Si potrà sfruttare il bel tempo e vivere all'aria aperta, fare trekking in montagna o camminare sulla spiaggia al mare? Ebbene, sabato 22 aprile, secondo le ultime news sul meteo, avremo una giornata caratterizzata dall'aumento della pressione atmosferica. Ciò comporterà un tempo piuttosto stabile e in prevalenza soleggiato con temperature primaverili. Si potranno verificare alcuni e innocui annuvolamenti, ma solo al Nord.

Domenica 23 aprile le cose cambieranno. Tutta colpa dell'arrivo di una nuova perturbazione atlantica - la numero 6 del mese - che interesserà soprattutto il Nord Italia. Inizialmente tale perturbazione sarà attiva su diversi settori soprattutto a Nord del Po e sul Nord Est.

Le ultime tendenze meteo ci segnalano che la perturbazione nella giornata di lunedì 24 aprile genererà ancora instabilità sulle regioni centro-meridionali. Il maltempo sarà più accentuato sull’Appennino centrale e al Sud.

Che tempo farà martedì 25 aprile, giorno della Festa della Liberazione? Al momento le previsioni meteo delineano una giornata soleggiata e mite in gran parte dell'Italia. Seguiranno ulteriori aggiornamenti sul meteo del ponte del 25 aprile con sempre maggiori dettagli sulle zone interessate dal maltempo.

Ponte 25 aprile: come, dove e quando spostarsi

Tempo permettendo, ma a quanto pare il sole splenderà su diverse stagioni e almeno sabato e martedì le temperature saranno anche piuttosto miti, per il lungo ponte del 25 aprile ci si potrà spostare e raggiungere località di mare o montagna, ma si potrà anche decidere di visitare una città d'arte o dedicarsi al proprio benessere psicofisico e trascorrere qualche giorno alle terme. Unica accortezza? Oltre a controllare tutti gli aggiornamenti meteo dell'ultima ora si dovrà prestare attenzione anche al momento migliore per mettersi in viaggio verificando le news sul traffico in uscita dalle città.