Ponte del 25 aprile, circolazione stradale: ecco giorni e orari da bollino rosso

La Festa della Liberazione 2023 cade di martedì e - complice il lungo ponte - saranno molti gli italiani che decideranno di mettersi alla guida per raggiungere località montane, di mare o qualche centro storico del Belpaese. Ma quali sono i giorni è gli orari in cui spostarsi, con un minor rischio di imbattersi in code e rallentamenti?

Weekend da bollino rosso, i giorni da evitare per gli spostamenti

Secondo le stime saranno circa 10 milioni gli italiani che sceglieranno il lungo weekend primaverile per staccare dalla routine quotidiana e concedersi un anticipo sulle vacanze estive. Un fine settimana lungo che - grazie alla festività del 25 aprile che cade di martedì - permetterà di "staccare la spina" per 4 giorni.

L'incremento della circolazione stradale sarà quindi significativo e solo una programmazione delle partenze intelligenti potrà evitare di ritrovarsi "imbottigliati" in code e rallentamenti.

Già nella giornata di venerdì 21 aprile è prevista circolazione intensa, e il bollino giallo della mattinata si trasformerà - con il trascorrere delle ore - in rosso. Il traffico intenso con possibili criticità proseguirà anche per la mattinata di sabato 22, mentre nelle ore pomeridiane la situazione sembra destinata a migliorare leggermente.

Le previsioni per domenica 22 aprile vedono condizioni di traffico intenso su strade e autostrade, mentre una situazione di normalità è prevista per la giornata di lunedì 24. La festa della Liberazione vedrà di nuovo condizioni di traffico intenso nella mattinata, che tenderanno ad aumentare nel pomeriggio, quando i rientri potranno dar luogo a lunghe code e rallentamenti.

Fonte: Polizia di stato

Come consuetudine in occasione di ponti e festività, torna il divieto di circolazione per i mezzi pesanti. In particolare i veicoli con peso totale superiore ai 3.500 kg - carico compreso - non potranno circolare:

domenica 23 aprile dalle 9.00 alle 22.00

alle martedì 25 aprile dalle 9.00 alle 22.00

Prima di mettersi in viaggio si consiglia inoltre di verificare la presenza di cantieri inamovibili che possono determinare rallentamenti e code sulle maggiori arterie italiane, accedendo all'elenco aggiornato messo a disposizione dalla Polizia di Stato.