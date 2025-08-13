FacebookInstagramXWhatsApp

  Meteo: che tempo farà nel giorno di Ferragosto? La tendenza

Meteo: che tempo farà nel giorno di Ferragosto? La tendenza

Ferragosto all'insegna del sole e caldo con possibili temporali. Ecco dove si potranno verificare. Per il resto il grande caldo non è destinato a diminuire fino al giorno 20
Clima13 Agosto 2025 - ore 14:33 - Redatto da Meteo.it
Cosa ci dicono le previsioni meteo su che tempo farà nel giorno di Ferragosto 2025? Ecco le ultime tendenze per le prossime ore. Sicuramente i vacanzieri possono dormire sonni tranquilli. Sarà un Ferragosto all'insegna del caldo e del bel tempo su gran parte del nostro Paese.

Previsioni meteo: che tempo farà a Ferragosto 2025?

Che tempo farà a Ferragosto 2025? Sole e caldo. Ebbene sì sarà un Ferragosto con i fiocchi dove ci si potrà divertire in spiaggia a fare gavettoni, tuffi e lunghi bagni rinfrescanti. Giovedì 14 agosto la giornata prenderà il via con un tempo prevalentemente soleggiato e molto caldo, ma con alcune velature e qualche annuvolamento a carattere locale al Centro-Sud peninsulare.

Durante il pomeriggio o nelle prime ore della sera tendenza allo sviluppo di acquazzoni o temporali di calore a carattere isolato nelle Alpi centrali e occidentali, attorno ai rilievi di Sardegna e Sicilia, lungo la dorsale appenninica e nelle aree interne limitrofe. Temperature in leggera flessione. Clima spesso tropicale, di giorno come di notte, ma con valori diurni non oltre i 36-38 gradi delle aree più roventi della valle padana e del Centro-Sud.

Venerdì 15 agosto, giorno di Ferragosto, il calore in atto nel Mediterraneo e nell’Europa centro meridionale proseguirà. Sull’Italia anche in questa settimana di Ferragosto non transiteranno perturbazioni e la possibilità di precipitazioni sarà limitata alla formazione di qualche isolato temporale nelle zone montuose.  Il tempo sarà generalmente soleggiato al Nord, con soltanto dei locali rovesci o isolati temporali pomeridiani sull’arco alpino. Maggiore presenza di nuvole fin dal mattino al Sud e in parte delle regioni centrali, con instabilità atmosferica favorevole allo sviluppo dalle ore centrali del giorno di qualche rovescio o temporale nelle zone interne del Lazio, lungo l’Appennino centro-meridionale, sui monti della Sardegna e nell’est della Sicilia. Caldo intenso e afoso al Nord.

Le tendenze meteo per i giorni successivi

L’Anticiclone nordafricano e la massa d’aria subtropicale che lo accompagna manterranno condizioni di caldo anomalo almeno fino a tutto il weekend del 16 e 17 agosto e probabilmente anche all’inizio della settimana successiva. Pare infatti  che un possibile indebolimento dell’alta pressione e un cambio della circolazione non possa verificarsi prima del 20 o 21 agosto.

Per sabato 16 la temporanea instabilità pomeridiana darà luogo a qualche fenomeno specie su Alpi centro orientali, nel basso versante tirrenico e in Sicilia. Le temperature saranno in lieve calo all’estremo Sud e in Sicilia, ma pressoché invariate altrove.

