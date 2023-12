Meteo Capodanno 2024: che tempo farà nei primi giorni di gennaio?

Il Capodanno 2024 inizia all'insegna del maltempo con qualche debole piogge sul basso tirreno, ma clima mite. Fino a venerdì 5 gennaio 2024 prevista una calma metereologica, ma tutto potrebbe cambiare a cavallo del weekend della Befana. Ecco le previsioni meteo dei primi giorni di gennaio 2024.

Meteo, le previsioni di Capodanno 2024 in Italia

Negli ultimi giorni l'Italia è stata interessata dal passaggio di due perturbazioni, la n.8 di dicembre che ha colpito le regioni del Nord, centrali tirreniche e Sardegna, e la n.9 che ha interessato le regioni del Sud. L'arrivo delle due perturbazioni ha riportato una breve e veloce ondata di maltempo con piogge deboli che non hanno intaccato le temperature rimaste stabili su valori ben al di sopra della media del periodo.

Nel giorno di Capodanno, lunedì 1 gennaio 2024, si faranno ancora sentire gli effetti delle perturbazioni con qualche debole pioggia nel settore del basso Tirreno e temperature oscillanti, ma sempre con valori superiori alla norma. Tra la fine di martedì 2 e mercoledì 3 gennaio 2024 è previsto l'arrivo della prima perturbazione di gennaio che riporterà piogge e rovesci nelle regioni del Nord e versante tirrenico. Nel weekend dell'Epifania che tutte le feste si porta via è previsto il passaggio di una seconda perturbazione, di gran lunga più intensa e forte, che potrebbe cambiare drasticamente lo scenario meteo con l'arrivo di una massa d'aria fredda di origine polare o artica.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di Capodanno, lunedì 1 gennaio 2024: tempo in miglioramento con schiarite ampie dal Nord-Ovest verso le regioni nord-orientali, la Toscana e le coste adriatiche. Nel resto del paese nuvolosità variabile con il rischio di piogge tra il Lazio e l’Abruzzo, ma anche Campania e nel nord-ovest della Calabria. Le temperature massime stabili su valori al di sopra delle medie stagionali con picchi di anche 15 gradi.

La tendenza meteo dei primi giorni di gennaio 2024: clima mite da Nord a Sud

Nella giornata di martedì 2 gennaio 2024 cielo nuvoloso in buona parte d'Italia. Piogge e rovesci nelle prime ore del mattino in Calabria e Sicilia, mentre nebbia in graduale diradamento sulla Pianura Padana. Non si escludono fenomeni temporaleschi, seppur deboli e rapidi, su Levante ligure, alta Toscana, mentre neve sulle Alpi occidentali oltre i 1500 metri. In serata da segnalare un peggioramento del clima anche sulle Alpi centro-orientali, est Lombardia, Venezie e rilievi emiliani con l'arrivo di piogge e temporali. In calo le temperature minime ad eccezione delle regioni del Sud, mentre le massime in lieve diminuzione al Nord.

Che tempo farà nei primi giorni di gennaio 2024? Nelle giornate di mercoledì 3 e giovedì 4 gennaio 2024 le previsioni meteo delineano un clima mite e sereno in buona parte del paese. Non si escludono nuvole lungo i settori tirrenici, mentre schiarite nelle regioni del Nord. Da venerdì 5 gennaio 2024 è previsto il passaggio di una nuova perturbazione, la n.2 di gennaio, che sarà accompagnata da forti ed intensi venti. La tendenza meteo per il weekend della Befana è ancora incerta, ma si profila un peggioramento del clima con il ritorno delle piogge e un calo delle temperature per l'arrivo di una massa d'aria fredda.