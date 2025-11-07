Meteo, cambia tutto: ultime piogge poi arriva l’anticiclone. Quanto durerà il sole

Clima instabile e variabile in Italia per il transito di due perturbazioni che porteranno piogge e temporali anche intensi nelle regioni del Centro-Sud e Isole maggiori. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, che tempo farà nel weekend? Maltempo e piogge: ecco dove

Piogge e temporali localmente intensi in gran parte del Centro Sud, in particolare in Sardegna, Sicilia e regioni meridionali per l'arrivo di due perturbazioni atlantiche. La prima perturbazione, la n.2 di novembre, ha già raggiunto l'Italia nella giornata di oggi, venerdì 7 novembre 2025, portando piogge e temporali al Sud, Sicilia e Sardegna.

È solo l'inizio di una fase instabile che durerà per tutto il fine settimana, visto che tra sabato e domenica è previsto l'arrivo di un nuovo vortice ciclonico destinato a colpire le regioni del Centro-Sud.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di venerdì 7 novembre 2025: piogge intense sin dalle prime ore del mattino su Liguria, Sardegna e Sicilia. Nel resto del Paese bel tempo con cieli sereni ad eccezione di qualche banco di nebbia o foschia sulla Pianura Padana e sulle coste adriatiche centrali.

Nel pomeriggio il maltempo è previsto anche nelle regioni del Sud con fenomeni temporaleschi intensi in Campania, Calabria, Toscana, Lazio e Sicilia. In calo le temperaturea l Nord-Ovest, regioni del Centro e Isole.

Sabato 8 novembre 2025 ancora maltempo tra Abruzzo, Molise e resto del Sud Italia. Nel resto del Paese tempo sereno con nuvole in aumento su Sardegna e Sicilia occidentale. Dal pomeriggio la situazione è destinata a peggiore su Sardegna, Campania, Basilicata e Puglia con una nuova intensa ondata di maltempo. Bel tempo al Nord, che resterà ai margini del passaggio delle perturbazioni con temperature stabili.

Le previsioni di domenica e prossima settimana in Italia

La tendenza meteo in vista di domenica 9 novembre 2025 delinea l'arrivo di una nuova perturbazione, la n.3 del mese, diretta nuovamente verso le regioni del Centro-Sud e Isole.

Piogge e temporali, localmente forti, su Sardegna, Sicilia, ma anche Abruzzo, Molise, Toscana e basso Lazio. Bel tempo soleggiato nel resto del Paese con nebbie mattutine sulla Pianura Padana. Le temperature resteranno stabili lungo tutto lo stivale.

Che tempo farà la prossima settimana? Le previsioni meteo delineano da lunedì 10 novembre 2025 un miglioramento generale del tempo nelle regioni del Sud e Isole complice lo spostamento della perturbazione verso i Balcani. Non si escludono residui rovesci su Calabria, Sicilia e Puglia, mentre schiarite nel resto del Paese.

Ancora incerta la tendenza meteo per i giorni successivi anche se, dati alla mano, l'ipotesi più probabile delinea una seconda parte della settimana stabile e soleggiata sull’intera penisola. Come sempre per conferme ed aggiornamenti continuate a seguire i prossimi bollettini meteo.