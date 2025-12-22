Meteo Italia, le previsioni di oggi: nuvole e piogge sparse da Nord a Sud

Al via la settimana di Natale 2025 con piogge e temporali in diverse regioni d'Italia per l'arrivo di due perturbazioni. Maltempo e criticità lungo tutto lo stivale con neve sulle Alpi a quote medio-alte. Le previsioni meteo.

Meteo, le previsioni della settimana di Natale 2025

Clima instabile a pochi giorni dalla Vigilia e dal giorno di Natale 2025 che si preannunciano nel segno del maltempo per il passaggio di due perturbazioni. La prima, la n.6 del mese, da oggi porterà piogge e temporali in diverse zone d'Italia e in particolare nelle zone di Nord-Ovest, Sud e Isole maggiori con nevicate anche sulle zone alpine.

In serata, invece, arriverà la perturbazione n.7 di dicembre che si farà sentire per diversi giorni con fenomeni temporaleschi intensi e abbondanti da Nord a Sud con nevicate sulle zone alpine. Dal punto di vista termico le temperature resteranno miti considerando il periodo dell'anno anche se in vista della Vigilia e del giorno di Natale 2025 è previsto un calo per l'afflusso di una massa d'aria fredda.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 22 dicembre 2025: nuvole sparse lungo tutto lo stivale anche se nelle zone di Nord-Est e regioni centrali sono previste schiarite. Piogge, invece, su Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Toscana, Puglia Meridionale, Basilicata, Calabria Ionica e Sardegna con un peggioramento in serata anche su Lombardia, Emilia Romagna e Lazio. Nevicate anche abbondanti sulle Alpi occidentali al di sopra di 1000-1200 metri. Stabili le temperature con valori al di sopra delle medie del periodo.

Martedì 23 dicembre 2025 nuvole da Nord a Sud. Durante la giornata non si escludono piogge e rovesci in tutte le regioni ad eccezione di Lombardia, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Nevica sulle Alpi Occidentali, mentre le temperature massime registrano un calo in Sardegna e regioni tirreniche anche se i valori restano superiori alla norma.

Che tempo farà la Vigilia e il giorno di Natale 2025?

La tendenza meteo in vista delle feste di Natale 2025 delineano un clima variabile e perturbato. Nel giorno della Vigilia di Natale, mercoledì 24 dicembre 2025, è previsto maltempo con piogge sparse nelle regioni del Nord, centrali, ma anche in Campania e Sardegna. Non si escludono rovesci e temporali anche in Sardegna, mentre nel resto del Paese è previsto un tempo più stabile con alternanza di nuvole e schiarite. La neve tornerà ad imbiancare i rilievi alpini oltre i 1000-1400 metri nel settore centro-orientale, oltre 1500-1800 metri in quello occidentale. Le temperature stabili o in lieve calo nei valori massimi che resteranno vicini alla media.

Nel giorno di Natale 2025, giovedì 25 dicembre, non si escludono piogge e temporali sull’estremo Nord-Ovest, in Emilia Romagna e gran parte del Centro-Sud con fenomeni temporaleschi anche nelle regioni del Centro-Sud. Nevicate oltre 800 metri sulle Alpi occidentali, oltre 1000 metri sull’Appennino settentrionale e oltre 1400 metri nel settore appenninico centrale. Con l'afflusso di una massa d'aria più fredda calano anche le temperature, in particolare nelle regioni del Nord.

Venerdì 26 dicembre 2025, giorno di Santo Stefano, clima variabile con il rischio di piogge sparse su Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Marche, alta Toscana e, in forma più isolata, Lazio, regioni ioniche e Isole. Ancora neve sulle Alpi oltre gli 800-1200 metri. Nel resto d'Italia tempo stabile ed asciutto con temperature vicine alla media con qualche punta più alta al Sud. Ancora incerta l'evoluzione del weekend anche se non si esclude una nuova ondata di maltempo. Come sempre per conferme vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.