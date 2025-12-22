Meteo, nuova perturbazione in arrivo: porterà piogge fino a Natale. Le previsioni dal 23 dicembre

Una perturbazione atlantica piuttosto intensa - la numero 7 di dicembre - investirà l’Italia entro la fine della giornata di oggi, e nei prossimi due giorni porterà maltempo in molte regioni: martedì le piogge coinvolgeranno praticamente tutto il Paese, risparmiando parzialmente solo il Nord-Est, e mercoledì (Vigilia di natale) insisteranno soprattutto al Centro-Nord, con nevicate anche abbondanti sulle zone alpine.

Un graduale miglioramento del tempo è invece probabile per le Feste natalizie: a Natale e Santo Stefano, nonostante una diffusa nuvolosità, le piogge tenderanno ad attenuarsi o cessare del tutto in gran parte del Paese. Nel frattempo le temperature rimarranno insolitamente miti fino a domani, poi tra la Vigilia e il giorno di Natale un diffuso calo termico le riporterà quasi dappertutto nella norma.

Le previsioni meteo per martedì 23 dicembre

Domani giornata in generale nuvolosa o molto nuvolosa in tutta Italia. Nel corso del giorno piogge sparse su quasi tutte le regioni, a eccezione di alta Lombardia, Trentino Alto Adige e Friuli. Nevicate sulle Alpi occidentali, anche abbondanti, al di sopra di 1000-1200 metri.

Temperature minime in leggera crescita in gran parte del Paese; massime in calo nelle Isole maggiori, stazionarie o in leggero aumento altrove - ma ancora al di sopra della norma quasi dappertutto

Le previsioni meteo per la Vigilia di Natale

Mercoledì 24 dicembre le nubi prevarranno su tutta Italia, anche se con qualche temporanea schiarita, almeno al Sud. Nel corso della giornata le piogge coinvolgeranno gran parte delle nostre regioni, a eccezione di Abruzzo, Molise, Puglia e Calabria.

Nevicate anche abbondanti sulle Alpi oltre 700-1000 metri, a tratti fino a quote collinari sul settore più orientale; neve anche sull’Appennino Centrale e Settentrionale oltre 1000-1400 metri. Temperature minime in calo al Sud e nelle Isole, pressoché invariate altrove; massime in diminuzione in gran parte del Paese.