FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, allerta gialla il 23 dicembre 2025 in Italia: le regioni a...

Meteo, allerta gialla il 23 dicembre 2025 in Italia: le regioni a rischio

Scatta una nuova allerta meteo gialla per il 23 dicembre 2025 in Italia: tutte le zone e regioni interessate.
Clima22 Dicembre 2025 - ore 17:42 - Redatto da Meteo.it
Clima22 Dicembre 2025 - ore 17:42 - Redatto da Meteo.it

Piogge e temporali anche nella giornata di domani, martedì 23 dicembre 2025, in Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato un bollettino di allerta meteo gialla per rischio maltempo e criticità in gran parte del Centro-Sud.

Meteo Italia, scatta l'allerta gialla per temporali il 23 dicembre 2025

La settimana che ci accompagna verso il Natale 2025 è nel segno del maltempo considerando che, anche martedì 23 dicembre 2025, scatta l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali. Il passaggio di due perturbazioni si fa sentire lungo tutto lo stivale con fenomeni temporaleschi abbondanti e intensi tali da far scattare l'allerta meteo.

Nel dettaglio sono 7 le regioni interessate dallo stato di allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile per martedì 23 dicembre 2025. Ecco quali sono:

  • Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica;
  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea;
  • Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica;
  • Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia;
  • Umbria: Trasimeno - Nestore, Chiani - Paglia, Medio Tevere.

Allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico il 23 dicembre 2025 in Italia

Non solo, sempre martedì 23 dicembre 2025 scatta anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico emessa nella regione Calabria e nelle zone:

Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla emessa dalla Protezione Civile per rischio idraulico il 23 dicembre 2025 nelle seguenti regioni e zone:

  • Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica;
  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;
  • Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacini Costieri Nord, Aniene, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Appennino di Rieti, Bacini di Roma;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;
  • Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica;
  • Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia;
  • Toscana: Isole.
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, novità sull'ondata di gelo artico di fine anno: Centro e Sud favoriti per la neve
    Clima22 Dicembre 2025

    Meteo, novità sull'ondata di gelo artico di fine anno: Centro e Sud favoriti per la neve

    Tra il 29 e il 30 dicembre l'Italia sarà investita da un'ondata di gelo artico. Nevicate diffuse al Centro Sud anche a bassa quota.
  • Neve in arrivo sull'Italia, quando cade e dove sono previste nevicate
    Clima22 Dicembre 2025

    Neve in arrivo sull'Italia, quando cade e dove sono previste nevicate

    In arrivo la neve sull'Italia. Ecco le aree che saranno ricoperte da candida neve bianca durante questo periodo che precede in Natale
  • Meteo Italia, le previsioni di oggi: nuvole e piogge sparse da Nord a Sud
    Clima22 Dicembre 2025

    Meteo Italia, le previsioni di oggi: nuvole e piogge sparse da Nord a Sud

    La settimana di Natale 2025 prende il via nel segno del maltempo con il passaggio di due perturbazioni.
  • Meteo, allerta gialla il 22 dicembre in Italia: ecco dove
    Clima21 Dicembre 2025

    Meteo, allerta gialla il 22 dicembre in Italia: ecco dove

    Torna l'allerta meteo gialla in Italia per lunedì 22 dicembre 2025: piogge e criticità al Sud. Ecco le regioni a rischio.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, la tendenza aggiornata da Natale verso Capodanno
Tendenza22 Dicembre 2025
Meteo, la tendenza aggiornata da Natale verso Capodanno
Meteo instabile in molte regioni tra Natale e Santo Stefano, possibile miglioramento verso Capodanno: la tendenza delle feste nei dettagli
Vigilia e Natale con pioggia, neve sulle Alpi e clima più invernale
Tendenza21 Dicembre 2025
Vigilia e Natale con pioggia, neve sulle Alpi e clima più invernale
Maltempo e temperature in calo: per il periodo delle feste di Natale si conferma uno scenario meteo movimentato in molte zone.
Meteo: settimana di Natale segnata da piogge, neve e freddo in aumento. La tendenza
Tendenza20 Dicembre 2025
Meteo: settimana di Natale segnata da piogge, neve e freddo in aumento. La tendenza
La settimana di Natale si preannuncia instabile e perturbata con freddo in aumento soprattutto tra 25 dicembre e Santo Stefano: la tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 23 Dicembre ore 02:57

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154