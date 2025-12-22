Meteo, allerta gialla il 23 dicembre 2025 in Italia: le regioni a rischio

Piogge e temporali anche nella giornata di domani, martedì 23 dicembre 2025, in Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato un bollettino di allerta meteo gialla per rischio maltempo e criticità in gran parte del Centro-Sud.

Meteo Italia, scatta l'allerta gialla per temporali il 23 dicembre 2025

La settimana che ci accompagna verso il Natale 2025 è nel segno del maltempo considerando che, anche martedì 23 dicembre 2025, scatta l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali. Il passaggio di due perturbazioni si fa sentire lungo tutto lo stivale con fenomeni temporaleschi abbondanti e intensi tali da far scattare l'allerta meteo.

Nel dettaglio sono 7 le regioni interessate dallo stato di allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile per martedì 23 dicembre 2025. Ecco quali sono:

Abruzzo : Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica;

: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica; Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;

: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea; Puglia : Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica;

: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica; Sicilia : Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia;

: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia; Umbria: Trasimeno - Nestore, Chiani - Paglia, Medio Tevere.

Allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico il 23 dicembre 2025 in Italia

Non solo, sempre martedì 23 dicembre 2025 scatta anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico emessa nella regione Calabria e nelle zone:

Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla emessa dalla Protezione Civile per rischio idraulico il 23 dicembre 2025 nelle seguenti regioni e zone: