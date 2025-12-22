FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Settimana di Natale al via con due perturbazioni: maltempo in mol...

Settimana di Natale al via con due perturbazioni: maltempo in molte regioni lunedì 22 dicembre

Due perturbazioni attive nelle prossime ore: maltempo in molte regioni, con piogge diffuse e neve sulle Alpi. Le previsioni meteo
Previsione22 Dicembre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
La settimana di Natale si apre con due perturbazioni: la prima lunedì porterà maltempo su molte zone d’Italia e in particolare al Nord-Ovest, al Sud e nelle Isole maggiori, con delle nevicate sulle zone alpine a quote medio-alte. Poi a fine giornata irromperà un’altra più intensa perturbazione atlantica (la numero 7 di dicembre), che per un paio di giorni porterà ancora maltempo: martedì pioverà su gran parte d’Italia, in cui verrà parzialmente risparmiato solo il Nord-Est, mentre mercoledì le piogge insisteranno soprattutto al Centro-Nord, con nevicate anche abbondanti sulle zone alpine.
Nel frattempo le temperature rimarranno insolitamente miti, mentre tra la Vigilia e il giorno di Natale si profila l’afflusso di correnti più fredde che dovrebbero riportarle su valori più in linea con la media di questo periodo.

Le previsioni meteo per lunedì 22 dicembre

Lunedì nuvole su tutta Italia, sebbene con delle temporanee schiarite, specie al Nord-Est e nelle regioni centrali. Piogge sparse, da deboli a moderate, su Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Toscana, Puglia Meridionale, Basilicata, Calabria Ionica e Sardegna, poi in serata anche su Lombardia Occidentale, ovest dell’Emilia e Lazio; nevicate anche abbondanti sulle Alpi occidentali al di sopra di 1000-1200 metri. Temperature con poche variazioni e sempre in generale al di sopra dei valori medi stagionali.

Martedì giornata in generale nuvolosa o molto nuvolosa in tutta Italia. Nel corso del giorno piogge sparse su quasi tutte le regioni, a eccezione di alta Lombardia, Trentino Alto Adige e Friuli; nevicate sulle Alpi Occidentali, anche abbondanti, al di sopra di 1000-1200 metri. Temperature minime in leggera crescita in gran parte del Paese; massime in calo in Sardegna e regioni tirreniche, comunque ancora in generale oltre la norma.

