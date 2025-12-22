Meteo, perturbazione sull'Italia: lunedì 22 dicembre tra maltempo e neve in montagna

Ben due perturbazioni influenzeranno lo scenario meteo sull'Italia all'inizio della settimana di Natale. La prima ha raggiunto l'Italia ieri, e nella giornata di oggi - lunedì 22 dicembre - porterà maltempo soprattutto al Nord-Ovest, al Sud e nelle Isole maggiori, con nevicate sulle zone alpine a quote medio-alte. A fine giornata è poi attesa un’altra perturbazione, più intensa, destinata a influenzare le condizioni meteo dell’Italia per alcuni giorni, fino alla Vigilia e Natale.

In particolare, martedì il sistema perturbato porterà maltempo diffuso su molte regioni del Paese e darà vita a un vortice di bassa pressione che poi insisterà sulla nostra Penisola anche nel giorno della Vigilia e a Natale, portando nuvole e momenti piovosi da nord a sud in gran parte d’Italia, con nevicate anche abbondanti sulle zone alpine. Tra il 24 e il 25 dicembre si profila anche l’afflusso di correnti più fredde, che riporteranno le temperature su valori più in linea con la media stagionale.

Le previsioni meteo per lunedì 22 dicembre

La settimana di Natale si apre oggi con nuvole praticamente in tutta Italia, anche se non mancheranno alcuni sprazzi di sole. Nel corso del giorno piogge sparse, da deboli a moderate, su Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Bassa Toscana, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia Orientale e sud della Sardegna; neve sulle Alpi Occidentali al di sopra di 1000-1200 metri. Temperature con poche variazioni e sempre in generale al di sopra dei valori medi stagionali.

Le previsioni meteo per martedì 23 dicembre

Anche la giornata di domani sarà nuvolosa in tutta Italia. Nel corso del giorno osserveremo piogge sparse su quasi tutte le regioni, a eccezione di alta Lombardia, Trentino Alto Adige e Friuli; nevicate anche abbondanti sulle Alpi occidentali, al di sopra di 1000-1200 metri. Temperature minime in leggera crescita in gran parte del Paese; massime in calo in Sardegna e nelle regioni tirreniche, comunque ancora in generale oltre la norma.