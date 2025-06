Meteo, caldo e afa in Italia: la seconda ondata di calore raggiunge il picco. Le previsioni

Non si placa l'ondata di calore in Italia che, proprio in concomitanza con l'ultimo weekend di giugno, raggiungerà il suo picco. Previste temperature bollenti in diverse regioni con un nuovo stato di allerta meteo caldo.

Meteo, caldo ed afa in Italia: temperature sui 40° e notti tropicali

Caldo senza tregua in Italia con l'arrivo della seconda ondata di calore dell'estate 2025. L'anticiclone nord-africano non molla la presa lungo il Mediterraneo garantendo un clima soleggiato e afoso con un importante aumento delle temperature e valori che sfiorano anche i 40°. L'ondata di calore raggiungerà il suo picco nel fine settimana, ma dati alla mano dovrebbe proseguire anche nella prima settimana di luglio.

In aumento le temperature sia di giorno che di notte con il ritorno del fenomeno delle notti tropicali con le minime al di sopra dei 20° e in alcune città anche ben oltre i 25°. Il caldo si farà sempre intenso ed afoso con una anomalia termica marcata di anche +6/+8° in buona parte del Paese. Anche in montagna caldo ed afa con lo zero termico che salirà oltre i 5.000 metri di quota.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di venerdì 27 giugno 2025: clima stabile e soleggiato in buona parte d'Italia ad eccezione di alcune regioni del Nord dove non si escludono pochi ed isolati rovesci. In aumento le temperature con valori compresi tra i 30-36° e picchi di anche 37-39° al Centro-Sud.

Anche sabato 28 giugno 2025 bel tempo lungo tutto lo stivale con il rischio di qualche annuvolamento nelle prime ore del pomeriggio lungo le Alpi orientali. Stabili le temperature o in aumento con valori diffusamente sopra i 35° di giorno e i 20° la notte.

Meteo, quando finirà la seconda ondata di calore dell'estate 2025?

L'Italia è nella morsa del caldo complice la rimonta dell'alta pressione accompagnata dalla seconda ondata di calore dell'estate 2025 destinata a durare fino alla prossima settimana. Dati alla mano questa ondata di calore rischia di rivelarsi eccezionale per l’intensità, ma soprattutto per la durata visto che la tendenza meteo non parla di alcuna interruzione o indebolimento nei prossimi dieci giorni. Anzi, in vista dell'arrivo della prossima settimana si delinea un aumento dell'afa e della canicola con le temperature che potrebbero superare anche i 40°.

Le attuali proiezioni delineano caldo ed afa almeno fino al 5-6 luglio con un clima bollente nelle regioni del Centro-Sud e Isole con picchi di temperature tra i 35-40°. Al Nord, invece, le temperature si assesteranno tra i 30-36° ma l'afa sarà opprimente con il caldo che si farà sempre più pesante e insopportabile. La sola ed unica parentesi è prevista, tra domenica 29 e lunedì 30 giugno solo per le regioni adriatiche dalla Romagna alla Puglia, per la Calabria e in parte la Sicilia con una leggera attenuazione del caldo.

Le temperature restano bollenti di giorno e di notte con le minime diffusamente oltre i 20 gradi e in diverse zone difficilmente sotto i 25 gradi. Non mancheranno i classici temporali di calore nelle zone montuose anche se tra la sera di giovedì 3 e il mattino di venerdì 4 luglio si delinea l'arrivo di un fronte temporalesco sulla valle padana e sull’alto Adriatico. Come sempre vi invitiamo a seguirci per conferme ed ulteriori aggiornamenti sulla tendenza meteo.