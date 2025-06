Meteo, caldo africano in Italia con temperature che sfiorano i 40°: ecco dove

Clima sempre più bollente in Italia con l'arrivo della prima ondata di caldo della stagione estiva 2025. In questi giorni l'anticiclone nord-africano si farà sentire facendo impennare le temperature, che sfioreranno in alcune città anche i 40°.

Meteo, caldo e temperature in aumento da Nord a Sud

L'Anticiclone Nordafricano si conferma l'indiscusso protagonista lungo il Mediterraneo e in Italia, ma nelle prossime ore i suoi effetti si faranno sentire anche verso l’Europa centrale e la Scandinavia meridionale con anomalie termiche di anche +10° rispetto ai valori del periodo. Il grande caldo è arrivato nel nostro Paese con un clima afoso e bollente lungo tutto lo stivale. Le previsioni meteo delineano un clima di stampo estivo con tempo stabile e i classici annuvolamenti pomeridiani sui monti dove non si escludono brevi temporali "di calore".

In aumento le temperature con picchi previsti tra i 30-35° lungo tutto lo stivale, ma nelle Isole non si escludono anche i 40°. L'Italia si prepara così a vivere la prima vera ondata di caldo dell'estate 2025 con le prime allerte di calore diramate dal Ministero della Salute. Attenzione: da domenica tutto è destinato a cambiare almeno nelle regioni del Nord complice il transito di un fronte instabile con il rischio di piogge e temporali.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 11 giugno 2025: bel tempo soleggiato da Nord a Sud con il rischio di qualche rapido annuvolamento solo nel pomeriggio lungo i monti. Le temperature stabili o in aumento con valori massimi compresi tra i 27-33°. Nella giornata di giovedì 12 giugno 2025 ancora sole e bel tempo con le temperature in crescita al Centro-Nord e in Sardegna. Temperature in genere comprese fra 28 e 34 gradi, ma non si escludono picchi di anche 40° nelle zone interne del Centro-Sud.

Meteo, la tendenza in vista del weekend: ancora caldo ed afa in Italia?

Che tempo farà in vista del secondo weekend di giugno? Le previsioni meteo delineano per la seconda parte della settimana un clima di stampo estivo davvero bollente con temperature che quasi ovunque supereranno i 35°. L'estate accelera nei prossimi giorni in Italia con un clima afoso e non si escludono picchi di anche 40° in Sicilia e Sardegna. Dati alla mano si tratta della prima vera ondata di caldo dell'estate 2025 che, stando alle attuali proiezioni, dovrebbe attenuarsi già durante la prossima settimana. Caldo intenso nei prossimi giorni con un clima stabile e soleggiato da Nord a Sud.

Venerdì 13 giugno 2025 possibili nubi a ridosso delle zone montuose del Nord Italia, mentre dal punto di vista della temperature è previsto un aumento nelle regioni del Nord e in Sardegna. Sabato 14 giugno 2025 ancora tanto sole e caldo intenso, c'è anche il rischio di qualche rapido e sporadico rovescio lungo le aree alpine.

La tendenza meteo delinea un tempo caldo e stabile lungo tutto lo stivale anche se le regioni settentrionali potrebbero essere sfiorate dalla coda di una perturbazione in transito sull'Europa centrale. Con l'arrivo di un fronte temporalesco è prevista anche una leggera attenuazione del caldo, specie a inizio settimana, nelle regioni settentrionali. Come sempre per conoscere conferme e maggiori vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.