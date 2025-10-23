Meteo, l’autunno entra nel vivo: perturbazione in arrivo con piogge e neve in quota. Le previsioni

Una nuova perturbazione, la n.5 del mese di ottobre, è arrivata in Italia. Piogge e temporali lungo tutto lo stivale con eventi meteorologici intensi tali da far scattare lo stato di allerta meteo in diverse regioni. Scopriamo le previsioni meteo in vista anche del weekend.

Maltempo in Italia: piogge e temporali con allerte meteo

L'Italia è nella morsa del maltempo complice il passaggio della perturbazione n.5 di ottobre che si fa sentire particolarmente nelle regioni del Centro-Nord. In queste ore sono previsti temporali intensi e violenti accompagnati anche da forti raffiche di vento con allerta meteo arancione e gialla in diverse regioni.

Tra le più colpite c'è la Toscana dove, nelle ultime ore, si sono registrati allagamenti e accumuli di acqua importanti che hanno spinto diversi comuni a chiudere anche le scuole. Nel resto del Paese clima instabile e variabile anche se da venerdì 24 ottobre 2025 è previsto un temporaneo miglioramento con piogge in attenuazione quasi ovunque.

In vista dell'ultimo weekend di ottobre è prevista una pausa dal maltempo almeno sabato 25 anche se da domenica 26 è previsto un peggioramento con l'arrivo di una di perturbazione diretta al Centro-Sud.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 23 ottobre 2025: nuvole sparse in gran parte del Paese. Piogge e temporali sin dalle prime ore del mattino al Nord e in Sardegna con nevicate sulle Alpi oltre i 2000-2200 metri.

Nel pomeriggio piogge diffuse in diverse regioni: dalla Lombardia alla zona di Levante ligure, ma anche in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Calabria e Sardegna. La neve torna protagonista sulle zone alpine, sempre a quote elevate. In crescita le temperature massime su Emilia Romagna, Centro-Sud e Isole, mentre in leggero calo nel resto del Paese.

Nella giornata di venerdì 24 ottobre 2025 è previsto un miglioramento con ultime piogge su Friuli Venezia Giulia e basso versante tirrenico. Schiarite nel resto d'Italia anche se non si escludono nubi sulle zone interne del Centro, sulle Isole e lungo le Alpi di confine. In calo le temperature nei valori minimi al Centro-Nord, mentre le massime in salite quasi ovunque.

Che tempo farà nel weekend in Italia?

La tendenza meteo in vista del weekend di sabato 25 e domenica 26 ottobre delinea un clima instabile e variabile. Sabato 25 ottobre il sole torna protagonista nelle regioni settentrionali, mentre nuvole sparse al Centro-Sud e Isole con il rischio di deboli e isolati temporali su Campania, Calabria e Toscana. In calo le temperature minime, mentre le massime restano stabili.

Nella giornata di domenica 26 ottobre 2025, invece, torna il maltempo complice l'arrivo di una nuova intensa perturbazione diretta dapprima verso le regioni del Centro Italia e poi Sardegna, Campania e Puglia. Piogge e temporali sparsi accompagnati da forti venti di Foehn nelle valli alpine occidentali, mentre Libeccio moderato sullo Ionio.

In crescita, anche se solo temporaneamente, le temperature in Sicilia e Calabria, mentre stabili nel resto del Paese. Come sempre per conferme ed aggiornamenti sull'evoluzione e sulle previsioni meteo per il weekend vi invitiamo a seguire le prossime notizie.