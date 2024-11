Meteo, arrivano gelo e neve in Italia: ecco dove e quando

Le previsioni meteo per i prossimi giorni segnalano l'arrivo di gelo e neve sull'Italia? Ebbene la terza perturbazione del mese di novembre tra le giornate di giovedì e venerdì attraverserà tutto il nostro Paese da Nord a Sud portando un sensibile, ma anche temporaneo, calo termico. Si attendono fiocchi di neve nelle zone appenniniche delle regioni centrali adriatiche. Ecco tutti i dettagli.

Previsioni meteo: freddo e neve da Nord a Sud sugli Appennini

Le previsioni meteo segnalano l'arrivo sull'Italia di freddo e neve a causa del passaggio della terza perturbazione del mese di novembre. Cosa accadrà? Nella notte tra giovedì e venerdì si attende l'arrivo della neve sull’Appennino centrale tra 1000 e 1500 metri. Sempre in tarda serata e nella notte i rovesci si faranno di nuovo più diffusi e localmente intensi sulle regioni meridionali e sulla Sicilia settentrionale. Le temperature massime, invece, saranno in lieve calo al Nord, più marcato al Centro, specie nel versante adriatico.

Nella giornata di venerdì avremo cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, in Toscana, Umbria e Lazio. Nebbia in banchi in pianura Padana a inizio giornata. Nuvole e instabilità al Sud e in Sicilia, con rovesci e temporali più probabili in: Puglia, Basilicata, Calabria e nel nord dell’isola. Anche le temperature minime saranno in calo quasi ovunque.

Che tempo farà nel fine settimana di metà novembre?

Secondo le previsioni meteo nel fine settimana vi saranno condizioni stabili grazie a un rinforzo dell’alta pressione che, però, si profila decisamente breve. La prossima settimana sarà infatti di nuovo movimentata, con l’arrivo di altre piogge anche intense e – da giovedì 21 novembre – l’irruzione di aria fredda di origine polare.

Nello specifico durante la giornata di sabato 16 novembre il tempo sarà stabile, con prevalenza di cielo sereno. Si potranno verificare nebbie diffuse in Pianura Padana. Domenica, invece, saranno poi visibili i primi segnali di cambiamento della circolazione atmosferica, che risentirà dell’attivazione di correnti occidentali. Vi sarà in primis un aumento delle nuvole soprattutto tra la Liguria e la Toscana, dove potremo osservare anche qualche pioggia debole e isolata. Continueranno le nebbie diffuse e localmente persistenti in Pianura padana.