Meteo, in arrivo l’anticiclone africano: aprile sembrerà giugno - la tendenza

Il deciso miglioramento di queste ultime ore ha riportato condizioni di bel tempo in gran parte dell’Italia e un sensibile ridimensionamento delle temperature al Centro-Sud, dopo le punte anomale registrate nelle festività pasquali a causa del forte Scirocco. Da giovedì, e soprattutto nel fine settimana, un anticiclone si estenderà sul Mediterraneo e su tutto il nostro Paese, garantendo condizioni di tempo stabile e soleggiato insieme a un nuovo e marcato rialzo termico, con temperature che si spingeranno su valori pari a quelli estivi (di giugno).

Tendenza meteo weekend: sole e temperature sopra le medie

L’ultima parte della settimana trascorrerà senza piogge significative, con prevalenza di sole in gran parte del Paese, venti in generale deboli e, soprattutto, temperature in sensibile aumento. Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano, infatti, che l’anticiclone nordafricano si consoliderà con più decisione, portando in tutta Italia tempo stabile e una massa d’aria calda che determinerà un clima in generale tipico della tarda primavera.

Riguardo alle temperature, si prevede, come già anticipato, un trend di caldo pari a temperature quasi estive, con domenica che si prospetta come la giornata più calda: si potranno toccare picchi di 23/25°C nella Pianura Padana, di 24/26°C nelle regioni centrali, e di 26/28°C nel Sud e sulle maggiori isole.

I venti saranno ancora in generale deboli ma nel Canale di Sardegna insisterà lo Scirocco, che nelle zone più calde dell’isola spingerà il termometro fino intorno ai 30 gradi. Il caldo anomalo si farà sentire anche nel resto del Paese, con valori superiori alla media stagionale anche di oltre 5 gradi.

Tuttavia, trovandoci ancora a diversi giorni di distanza dal prossimo fine settimana, le previsioni potrebbero variare nei dettagli. Vi invitiamo, pertanto, a restare aggiornati con le future comunicazioni.