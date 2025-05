Meteo, allerte in arrivo: Italia verso una settimana di forti piogge e temperature in calo

Dopo un weekend climaticamente stabile con sole e temperature in rialzo, le previsioni meteo per la prossima settimana delineano il ritorno del maltempo con il rischio di fenomeni temporaleschi intensi e persistenti.

Meteo, weekend con sole da Nord a Sud

Bel tempo nel secondo fine settimana di maggio con un clima stabile e un parziale rialzo della pressione che favorirà una maggior presenza del sole in buona parte del Paese. Non si escludono nelle ore del pomeriggio rovesci e temporali anche se concentrati sui rilievi.

Anche per domenica 11 maggio si delinea una situazione climaticamente simile con il rischio di piogge e rovesci solo nelle ore pomeridiane nelle zone di Nord-Ovest e interne del Centro. L’inizio della prossima settimana è all'insegna del maltempo con il ritorno di piogge nelle regioni del Nord e instabilità più vivace al Centro-Sud.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di sabato 10 maggio 2025: nuvole sparse nelle regioni del Nord e lungo l'Appennino nelle prime ore della mattina con il rischio di deboli piogge in Piemonte. Migliora nel pomeriggio con un aumento della nuvolosità e rischio di rovesci e temporali solo su Alpi, Appennino Settentrionale, zone interne del Centro, Appennino Meridionale e rilievi della Sardegna. Temperature in lieve aumento nei valori massimi, in particolare nelle regioni del Sud.

Nella giornata di domenica 11 maggio, giorno della Festa della Mamma, nuvole in aumento al Nord-Ovest e all’estremo Sud con il rischio di qualche debole pioggia tra Sicilia orientale e Calabria. Nel corso del pomeriggio il maltempo si farà sentire anche su Alpi, Piemonte, Lombardia, Appennino settentrionale, zone interne del Centro-Sud e della Sardegna.

Che tempo farà la prossima settimana in Italia? Dopo il sole tornano le piogge

La tendenza meteo per la prossima settimana delinea un clima instabile e variabile segnato dal passaggio di una serie di impulsi perturbati. Tra lunedì 12 e martedì 13 maggio è previsto il passaggio di una perturbazione in movimento sull’Europa occidentale che sfiorerà anche l'Italia causando un incremento della instabilità con il rischio di piogge e temporali su gran parte delle aree interne e montuose e in pianura Padana.

Nella giornata di mercoledì 14 maggio l’instabilità si farà meno pronunciata anche se non si esclude il rischio di isolati temporali a ridosso dei rilievi. Nel resto del Paese è prevista una alternanza tra schiarite e nuvole, mentre in Sardegna è previsto maltempo.

Ancora da definire il resto della prossima settimana anche se il sistema perturbato si preannuncia molto forte ed intenso accompagnato da fenomeni temporaleschi anche forti che si faranno sentire da giovedì 15 maggio al Sud. Nel resto d'Italia, invece, bel tempo con sole.

Per quanto concerne le temperature valori ballerini e al di sotto della media, anche se non si escludono picchi di anche 25° al Sud e Sicilia per la presenza di venti di Scirocco. Per il prossimo fine settimana è probabile un generale calo termico determinato da correnti più fredde in discesa dall’Europa nord-orientale. Come sempre per conferme e maggiori dettagli su questa evoluzione vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.