Meteo, allerta anche rossa in Lombardia: scuole chiuse?

Si preannuncia un giovedì climaticamente difficile in Lombardia colpita da una forte ed intensa ondata di maltempo. Il passaggio della perturbazione n.4 di ottobre, associata all'uragano Kirk, si farà sentire con la Protezione Civile che ha diramato lo stato di massima allerta meteo per la giornata di giovedì 10 ottobre 2024. Scatta l'allerta rossa in diverse zone della Lombardia, ma anche arancione e gialla, e in diversi comuni sono chiuse anche le scuole. Ecco i dettagli.

Maltempo in Lombardia: l'allerta (: scatta l'allerta meteo rossa il 10 ottobre 2024

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta in Lombardia per giovedì 10 ottobre 2024. Scatta il rischio idraulico che ricordiamo corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici, come possibili eventi alluvionali, lungo i corsi d'acqua principali.

Massima attenzione ai fiumi Lambro e Seveso che nelle ultime ore si sono ingrossati per le piogge abbondanti. La Protezione Civile ha invitato i cittadini a prestare massima attenzione nei pressi delle aree a rischio esondazione dei fiumi Seveso e Lambro, osservati speciali. In una nota diramata la Protezione Civile avvisa: "Si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie. È importante anche prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all'aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo. Il centro operativo comunale (Coc) della protezione civile sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città".

L'allerta rossa per rischio idraulico in Lombardia è stata diramata nelle zone di Pianura centrale, Orobie bergamasche. Non solo, scatta anche l'allerta rossa per rischio idrogeologico nelle zone: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche. Nel bollettino della Protezione Civile Regionale si legge: "Sulle Orobie sono previsti accumuli areali tra 80 e 120 millimetri in 12 ore localmente nella parte alta delle valli possibili accumuli fino a 120-160millimetri".

Allerta meteo in Lombardia e scuole chiuse. Ecco dove

L'allerta resta alta in tutta la regione Lombardia, compresa la città di Milano. Proprio nella zona Nodo Idraulico di Milano è stata diramata l'allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico, ma anche l'allerta gialla per piogge e temporali.

Intanto arrivano le prime ordinanze per la chiusura delle scuole in vista della violenta ondata di maltempo. Il 10 ottobre chiuse le scuole di ogni ordine e grado a San Pellegrino Terme, comune italiano della provincia di Bergamo in Lombardia per esplicita ordinanza del Comune. Non solo, chiusi anche gli istituti comprensivi della Valle Serina, San Giovanni Bianco, Zogno, Brembilla e dell'Alta Villa Brembana, sempre nel Bergamasco. Infine stop alle lezioni negli istituti superiori: Turoldo di Zogno e l’Alberghiero di San Pellegrino. Al momento il comune di Milano non ha emanato alcun avviso e/o ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.