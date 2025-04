Maltempo Francia, grandinata tra Alto Doubs e Giura: strade imbiancate - Video

I Dipartimenti del Giura e del Doubs, situati nella zona ovest della Francia, si sono risvegliati con uno scenario invernale. Nelle ultime ore si è registrate una grandinata della durata di un'ora che ha letteralmente imbiancato le strade creando disagi e problemi alla circolazione.

Francia, grandinata nell’Haut-Doubs e nel Giura: strade ricoperte di "neve"

Un paesaggio del tutto surreale in Francia nel mese di aprile. Con l'estate sempre più vicina, nelle ultime ore una forte ondata di maltempo ha interessato alcuni dipartimenti dell'Ovest del Paese con conseguenti danni e disagi. Nel dettaglio una grandinata della durata di un'ora si è abbattuta nell’Haut-Doubs e nel Giura, Dipartimenti dell’ovest del Paese, al confine con la Svizzera, facendo scattare l'allarme.

Da diversi giorni è scattata l'allerta gialla tra Doubs e Giura per piogge e temporali. La conferma è arrivata dalle immagini che mostrano le strade dei due dipartimenti come sommerse dalla neve. In realtà altro non è che la grandine caduta. Le strade, complice una grandinata violenta, si sono imbiancate "regalando" ai residenti uno scenario tipicamente invernale.

La pagina Météo Franc-Comtoise ha comunicato: "le strade sono rapidamente diventate impraticabili a Châtelblanc nell’Haut-Doubs e a Foncine-le-Haut, sono caduti fino a 100 mm di pioggia in 60 minuti".

Allarme meteo in Francia per grandinata a Doubs e Giura: "In 60 anni mai vista una grandinata così"

Non solo Claude Tarby, il sindaco di Châtelblanc, comune francese situato nel dipartimento del Doubs nella regione della Borgogna-Franca Contea, ha comunicato sui social: "In 60 anni non ho mai visto una grandinata di questo tipo, così localizzata. È durata solo tre quarti d’ora, ma è stato sufficiente a causare un piccolo disastro: ci saranno alcune case allagate, in alcuni punti la grandine si è accumulata un po’, sta entrando nelle case. Nei campi ci sono 10 cm di grandine, con la pioggia, l’acqua ha trasportato la grandine che si è accumulata in pianura. Ho chiamato i mezzi per sgomberare la D437 tra Foncine-le-Haut e Châtelblanc, perché è pericolosa, alcuni automobilisti erano in difficoltà, fermi sugli argini".

La tempesta di acqua e grandine è durata circa un'ora terminando, stando a quanto comunicato in un bollettino meteo diramato da Météo Franc-Comtoise intorno alle 17, ma la sua intensità è sfumata davvero solo intorno alle 18.15.