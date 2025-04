Meteo ponte 25 aprile: in arrivo temporali e grandine?

Si preannuncia un weekend del 25 aprile all'insegna del maltempo in Italia considerando le previsioni meteo che delineano l'arrivo di una serie di perturbazioni. Piogge e temporali da Nord a Sud e non si escludono fenomeni intensi con il rischio di allerte meteo. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, clima instabile e variabile in vista del 25 aprile 2025

L'alta pressione è ancora ben lontana dall'Italia anche nel weekend del 25 aprile 2025 visto che il tempo sarà instabile caratterizzato da fenomeni temporaleschi intensi con il rischio di nubifragi e grandinate. Nelle prossime ore, infatti, è previsto l'arrivo di una serie di perturbazioni i cui effetti si faranno sentire per tutto il fine settimana. La perturbazione n.6 che ha investito ieri le regioni del Nord oggi è diretta verso il Sud Italia.

Attenzione: nella giornata di venerdì 25 aprile ancora maltempo complice l'arrivo della perturbazione n.7 che colpirà dapprima le zone di Nord-Est e poi buona parte del Centro Sud. Non si escludono rovesci e temporali intensi con raffiche di vento e il rischio di grandinate e nubifragi. Le temperature saranno altalenanti con un lieve calo nei valori. Sabato 26 aprile 2025 si delinea una tregua dal maltempo, ma solo temporanea visto che da domenica 27 aprile è previsto il ritorno di nuvole e instabilità.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di giovedì 24 aprile 2025: schiarite nelle prime ore del mattino nelle zone di Nord-Ovest, mentre nuvole nel resto del Paese con il rischio di piogge e temporali su Triveneto, Centro-Sud, Levante Ligure ed Emilia Romagna. Con il passare delle ore il maltempo interesserà anche il Nord-Est, Puglia e Calabria. In calo le temperature massime. Venerdì 25 aprile 2025, giorno della Festa della Liberazione, clima instabile in buona parte del Paese con il rischio di rovesci e temporali lungo tutto lo stivale. Ancora in calo le temperature.

Meteo, la tendenza per il ponte del 25 aprile 2025 in Italia

L'ultimo weekend di Aprile è nel segno del maltempo con un clima instabile e variabile in tutta Italia. Il bacino del Mediterraneo sarà ancora esposto ad un flusso di correnti umide e più fresche che determineranno un tempo instabile per tutto il ponte del 25 aprile. L'arrivo della perturbazione n.7 di aprile si farà sentire con piogge e temporali, anche intesi, da Nord a Sud. Da sabato 26 aprile è previsto un miglioramento del tempo con il ritorno del sole, anche se non si esclude il rischio di occasionali e brevi rovesci. Attenzione: la tregua dal maltempo durerà solo 24h, visto che domenica 27 aprile si segnala l'arrivo della perturbazione n.8 che incrementerà nuovamente l'instabilità con il rischio di piogge diffuse nelle regioni del Nord, ma anche su Piemonte, Liguria, regioni centrali tirreniche, Umbria, zone interne di Abruzzo e Molise, Appennino meridionale e Sardegna.

Che tempo farà la prossima settimana? Ancora incerta l'evoluzione anche se al momento è confermata l'assenza di un campo anticiclonico. Lunedì 28 aprile 2025 si sentiranno ancora gli effetti della perturbazioni con piogge sporadiche e diffuse nelle regioni del Centro-Sud e Isole. Nella giornata di martedì 29 aprile clima primaverile, in particolare al Nord, con le temperature in aumento.