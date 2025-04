Meteo, in settimana arriva un assaggio d'estate?

L'Italia si prepara a vivere una prima fase climatica estiva complice la rimonta dell'alta pressione accompagnata da un aumento considerevole delle temperature. Sono previsti valori di stampo estivo con picchi anche di 30° al Sud e Isole. Le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, arriva l'estate in Italia

Dopo i fenomeni temporaleschi associati all'ultima perturbazione, da mercoledì 30 aprile si delinea in Italia un graduale rinforzo dell’alta pressione che garantirà un clima estivo per tutto il weekend del 1° maggio. Tempo stabile e soleggiato con un aumento delle temperature che sfioreranno i 25° con picchi di anche 30°. L'assaggio d'estate in Italia con l'alta pressione, stando alle previsioni meteo, dovrebbe indebolirsi ad inizio della prossima settimana nelle regioni del Nord.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 29 aprile 2025: cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, ma da metà giornata cambia tutto con l'arrivo di possibili rovesci e temporali sparsi nelle Alpi centrali, lungo l’Appennino nel settore dal Lazio ed Abruzzo fino alla Calabria e nell’interno della Sicilia. In aumento le temperature.

Nella giornata di mercoledì 30 aprile 2025 bel tempo con sole lungo tutto lo stivale con il rischio di qualche debole pioggia sui monti. Le temperature si confermano stabili o in ulteriore lieve aumento con massime comprese tra 20 e punte di 25-27 gradi.

Che tempo farà in vista del weekend del Primo Maggio 2025?

Passiamo alla tendenza meteo in vista del weekend del 1° maggio 2025. Si delinea un clima all'insegna dell'alta pressione con un progressivo aumento delle temperature sull’Italia e in gran parte dell’Europa centro-occidentale. Sarà al via la prima vera ondata di caldo dell'estate 2025 che investirà molti Paesi europei con l'arrivo di una massa d’aria di origine sub-tropicale, proveniente dal Nord Africa. Previsto un aumento considerevole delle temperature con i valori che segneranno un +5/6° rispetto alla media del periodo.

Una vera e propria anomalia termica garantita dalla stabilità atmosferica dell’alta pressione darà luogo a temperature anche al suolo elevate e ben oltre la norma. Nel dettaglio tra giovedì 1 maggio e domenica 4 il graduale aumento delle temperature massime farà registrare valori di 6/8 gradi oltre la norma, con un caldo di inizio estate da Nord a Sud. In particolare nelle Isole si registreranno valori intorno ai 30°.

L'estate è arrivata? Attenzione, la tendenza meteo delinea uno stop di questa fase anticiclonica dalla prossima settimana da lunedì 5 maggio è previsto l'arrivo su Nord Italia di una perturbazione responsabile di un peggioramento diffuso. Come sempre vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.