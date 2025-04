Meteo Primo Maggio: meno piogge, più sole e temperature in aumento

Ultimi episodi di instabilità in Italia in vista dell'arrivo dell'alta pressione che, entro domani, 30 aprile, si farà sentire lungo tutto lo stivale. Il weekend del Primo Maggio si delinea all'insegna del sole con un clima stabile e un aumento considerevole delle temperature che sfioreranno anche i 30°.

Meteo, dopo le piogge arriva il grande caldo: prima ondata di calore in Italia

Nella giornata di martedì 29 aprile 2025 ultime piogge nelle zone di montagna complice l'arrivo dell'alta pressione che da mercoledì 30 aprile 2025 interesserà buona parte del Paese con un clima stabile e soleggiato. Non solo, è previsto un sensibile aumento delle temperature con valori oltre i 25° e picchi di anche 30° in alcune regioni.

Al via la prima ondata di calore in Italia con un'anomalia termica di anche 6-8° rispetto alla media del periodo, anche se questa situazione di tempo stabile e caldo non durerà a lungo. Da domenica 4 maggio, infatti, si intravedono i primi segnali di un cedimento dell’alta pressione nelle regioni del Nord dove tornerà il maltempo con un clima più fresco.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 29 aprile 2025: cielo sereno o poco nuvoloso, ma nel pomeriggio non si escludono piogge e temporali nelle zone di montagna in Calabria, lungo l’Appennino meridionale, sui monti della Sicilia, sui rilievi fra Lazio e Abruzzo e sulle Alpi lombarde e orientali. E ancora brevi rovesci più occasionali anche su Alpi Marittime, Appennino emiliano, rilievi toscani e interno della Sardegna.

In crescita le temperature massime con punte intorno 25-26 gradi. Nella giornata di mercoledì 30 aprile 2025 bel tempo soleggiato da Nord a Sud con temperature di stampo estivo e valori compresi tra i 20 e 25° e picchi di anche 30°.

La tendenza meteo in vista del weekend del Primo Maggio

La tendenza meteo delinea in vista del fine settimana a cavallo del 1 maggio 2025 una fase di tempo stabile e soleggiato con temperature in crescita, complice la presenza di un promontorio anticiclonico, che si estenderà sul Mediterraneo, sull’Italia e in gran parte dell’Europa. Al via la prima ondata di caldo che investirà molti Paesi europei complice l'arrivo di una massa d’aria di origine sub-tropicale, proveniente dal Nord Africa, che farà impennare le temperature con valori che in alcune regioni sfioreranno i 30°.

In Italia tra giovedì 1 e domenica 4 maggio si delinea un aumento considerevole delle temperature di anche +6/8° oltre alla media del periodo con un calo tipico di inizio d'estate. La fase anticiclonica ha le ore contate, visto che nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 maggio è previsto l'arrivo di una perturbazione che riporterà piogge e temporali nelle regioni del Nord. Attenzione: questa evoluzione è ancora affetta da una scarsa affidabilità, per questo motivo vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.