Meteo: oggi (29 aprile) qualche pioggia. Poi Primo Maggio caldo: le previsioni

Ultimi strascichi di instabilità, oggi (martedì 29 aprile), per lo più localizzati nelle aree montuose e in via di attenuazione grazie al ritorno dell’alta pressione che, soprattutto da domani (mercoledì 30), abbraccerà sempre più decisamente l’Italia garantendo condizioni di tempo stabile e soleggiato per tutto il resto della settimana.

L’aria più calda che accompagnerà la struttura anticiclonica determinerà un sensibile rialzo termico, con valori pomeridiani ben oltre la media. In particolare durante il ponte del Primo Maggio si avrà un assaggio di estate con temperature oltre i 25 gradi in molte regioni e locali picchi vicini ai 30 gradi.

Tuttavia, questa situazione di tempo stabile e caldo non durerà a lungo. Già nel corso della giornata di domenica 4 maggio saranno evidenti i primi segnali di un cedimento dell’alta pressione a partire dalle regioni settentrionali dove cominceranno a farsi strada le nuvole legate a una perturbazione che, nei giorni successivi, riporterà le piogge e un clima più fresco.

Le previsioni meteo per oggi (martedì 29 aprile)

Cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso. Dalla tarda mattinata tendenza a un aumento della nuvolosità soprattutto nelle zone montuose, con sviluppo di isolati rovesci o temporali a partire dai rilievi della Calabria, ma poi anche nel resto dell’Appennino meridionale, sui monti della Sicilia, sui rilievi fra Lazio e Abruzzo e sulle Alpi lombarde e orientali; possibili sconfinamenti verso le coste calabre, campane, lucane e quelle meridionali della Sicilia.

Brevi rovesci più occasionali anche su Alpi Marittime, Appennino emiliano, rilievi toscani e interno della Sardegna. Temperature massime per lo più in aumento con valori sopra la media al Centro-Nord dove si toccheranno punte di 25-26 gradi. Venti deboli, salvo rinforzi su medio-basso Adriatico, Ionio e Canale di Sardegna.

Le previsioni meteo per mercoledì 30 aprile

Tempo stabile e soleggiato in tutto il Paese, con un temporaneo aumento della nuvolosità sui monti durante il pomeriggio, ma senza precipitazioni rilevanti.

Temperature stazionarie o in ulteriore lieve aumento con massime per lo più comprese tra 20 e 25 gradi e locali punte di 26-27 gradi. Venti per lo più deboli con rinforzi di Maestrale sulla Puglia e da est nel Canale di Sardegna.