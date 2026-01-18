Meteo, allerta rossa, arancione e gialla il 19 gennaio 2026 e scuole chiuse in Italia: ecco dove
Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, lunedì 19 gennaio 2026, un triplice bollettino di allerta meteo rossa, arancione e gialla. Scopriamo dove.
Maltempo in Italia: allerta rossa il 19 gennaio 2026 e scuole chiuse
L'Italia è alle prese con una violenta ondata di maltempo: in arrivo piogge e temporali diffuse in gran parte del Centro-Sud complice l'arrivo della perturbazione n.7 del mese. La Protezione Civile ha emesso per la giornata di lunedì 19 gennaio 2026 un bollettino di allerta meteo rossa che indica un livello di criticità elevata per la presenza di fenomeni meteorologici estremi come alluvioni, frane, vento forte molto pericolosi e diffusi, che possono causare danni ingenti e gravi rischi per le persone, richiedendo massima prudenza, limitazione degli spostamenti e la chiusura di scuole/uffici.
L'allerta rossa di elevata criticità per rischio idrogeologico è stata diffusa in Sardegna e nello specifico in: Iglesiente, Campidano, Bacini Flumendosa - Flumineddu, Gallura.
In concomitanza con lo stato di allerta meteo rossa i Comuni hanno anche comunicato la chiusura delle scuole e parchi pubblici per tutta la giornata di lunedì 19 gennaio 2026. Ecco la lista delle scuole chiuse:
- Assemini
- Decimomannu – scuole chiuse anche martedì 20
- Iglesias
- Jerzu
- Loiri Porto San Paolo – scuole chiuse anche martedì 20
- Olbia
- Sant’Antioco
- Tempio Pausania
Allerta arancione il 19 gennaio 2026 in Italia: le regioni a rischio
Per lunedì 19 gennaio 2026 scatta anche l'allerta meteo arancione, un livello intermedio che indica una criticità moderata con fenomeni intensi e diffusi, pericolosi per persone e cose, che possono causare allagamenti, frane e danni estesi a infrastrutture e attività. Lo stato di allerta meteo arancione è stato comunicato per rischio piogge e temporali il 19 gennaio 2026 nelle regioni e zone:
- Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
- Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie.
Da non sottovalutare poi è l'allerta arancione di moderata criticità per rischio idrogeologico in:
- Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
- Sardegna: Bacino del Tirso;
- Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie.
La Protezione Civile ha diffuso anche uno stato di allerta meteo arancione per rischio idraulico che indica la probabilità di danni causati da esondazioni e alluvioni di fiumi e corsi d'acqua principali, dovute al superamento delle loro capacità di deflusso. L'allerta arancione per rischio idraulico è stata emessa il 19 gennaio 2026 nelle regioni e zone:
- Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
- Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie.
Allerta gialla il 19 gennaio 2026: le regioni a rischio
Non solo l'allerta rossa e arancione, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per lunedì 19 gennaio 2026 anche uno stato di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali nelle regioni e zone:
- Basilicata;
- Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;
- Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.
Attenzione: da non sottovalutare è anche l'allerta gialla per rischio idraulico emessa nelle regioni e zone:
- Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;
- Sardegna: Bacino del Tirso, Iglesiente, Campidano, Bacini Flumendosa - Flumineddu, Gallura;
- Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.
Infine la Protezione Civile ha comunicato anche l'allerta gialla in 3 regioni per rischio idrogeologico il 19 gennaio 2026:
- Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;
- Sardegna: Logudoro, Bacini Montevecchio - Pischilappiu;
- Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.
Allerta meteo, scuole chiuse in Italia il 19 gennaio 2026
Scuole chiuse in Italia nella giornata di lunedì 19 gennaio 2026 dopo lo stato di allerta meteo rossa, arancione e gialla. Ecco la lista delle scuole chiuse suddivise per regioni:
Scuole chiuse in Calabria il 19 gennaio 2026
Scuole chiuse in provincia di Catanzaro
- Catanzaro
- Andali
- Amaroni
- Borgia
- Botricello
- Cerva
- Caraffa di Catanzaro
- Guardavalle
- Isca sullo Ionio
- Marcellinara
- Palermiti
- Petronà
- Sersale
- Settingiano
- Squillace
- Stalettì
- Taverna
- Tiriolo
- Vallefiorita
-Zagarise
Scuole chiuse in provincia di Cosenza
- Amendolara
- Cariati
Scuole chiuse in provincia di Crotone
- Crotone
- Caccuri
- Cerenzia
- Cirò
- Cirò Marina
- Cotronei
- Crucoli
- Cutro
- Isola di Capo Rizzuto
- Melissa
- Mesoraca
- Pallagorio
- Petilia Policastro
- Roccabernarda
- San Mauro Marchesato
- Strongoli
Scuole chiuse in Sicilia il 19 gennaio 2026 per allerta meteo
Scuole chiuse in provincia di Messina
- Capri Leone – scuole chiuse anche martedì 20
- Lipari– scuole chiuse anche martedì 20
- Caronia
- Giardini-Naxos
- Gioiosa Marea
- Monforte San Giorgio
- Mongiuffi Melia
- San Marco d’Alunzio
- Taormina
- Torrenova
- Venetico
Scuole chiuse in provincia di Catania
- Scordia
Scuole chiuse in provincia di Siracusa
- Priolo Gargallo
- Lentini
Scuole chiuse in provincia di Caltanissetta
- Gela
- Mussomeli – scuole chiuse anche martedì 20
Scuole chiuse in provincia di Ragusa
Vittoria
Scuole chiuse in provincia di Palermo
Cefalù