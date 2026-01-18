Meteo, allerta rossa, arancione e gialla il 19 gennaio 2026 e scuole chiuse in Italia: ecco dove

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, lunedì 19 gennaio 2026, un triplice bollettino di allerta meteo rossa, arancione e gialla. Scopriamo dove.

Maltempo in Italia: allerta rossa il 19 gennaio 2026 e scuole chiuse

L'Italia è alle prese con una violenta ondata di maltempo: in arrivo piogge e temporali diffuse in gran parte del Centro-Sud complice l'arrivo della perturbazione n.7 del mese. La Protezione Civile ha emesso per la giornata di lunedì 19 gennaio 2026 un bollettino di allerta meteo rossa che indica un livello di criticità elevata per la presenza di fenomeni meteorologici estremi come alluvioni, frane, vento forte molto pericolosi e diffusi, che possono causare danni ingenti e gravi rischi per le persone, richiedendo massima prudenza, limitazione degli spostamenti e la chiusura di scuole/uffici.

L'allerta rossa di elevata criticità per rischio idrogeologico è stata diffusa in Sardegna e nello specifico in: Iglesiente, Campidano, Bacini Flumendosa - Flumineddu, Gallura.

In concomitanza con lo stato di allerta meteo rossa i Comuni hanno anche comunicato la chiusura delle scuole e parchi pubblici per tutta la giornata di lunedì 19 gennaio 2026. Ecco la lista delle scuole chiuse:

Assemini

Decimomannu – scuole chiuse anche martedì 20

Iglesias

Jerzu

Loiri Porto San Paolo – scuole chiuse anche martedì 20

Olbia

Sant’Antioco

Tempio Pausania

Allerta arancione il 19 gennaio 2026 in Italia: le regioni a rischio

Per lunedì 19 gennaio 2026 scatta anche l'allerta meteo arancione, un livello intermedio che indica una criticità moderata con fenomeni intensi e diffusi, pericolosi per persone e cose, che possono causare allagamenti, frane e danni estesi a infrastrutture e attività. Lo stato di allerta meteo arancione è stato comunicato per rischio piogge e temporali il 19 gennaio 2026 nelle regioni e zone:

Calabria : Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;

: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale; Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie.

Da non sottovalutare poi è l'allerta arancione di moderata criticità per rischio idrogeologico in:

Calabria : Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;

: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale; Sardegna : Bacino del Tirso;

: Bacino del Tirso; Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie.

La Protezione Civile ha diffuso anche uno stato di allerta meteo arancione per rischio idraulico che indica la probabilità di danni causati da esondazioni e alluvioni di fiumi e corsi d'acqua principali, dovute al superamento delle loro capacità di deflusso. L'allerta arancione per rischio idraulico è stata emessa il 19 gennaio 2026 nelle regioni e zone:

Calabria : Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;

: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale; Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie.

Allerta gialla il 19 gennaio 2026: le regioni a rischio

Non solo l'allerta rossa e arancione, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per lunedì 19 gennaio 2026 anche uno stato di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali nelle regioni e zone:

Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.

Attenzione: da non sottovalutare è anche l'allerta gialla per rischio idraulico emessa nelle regioni e zone:

Calabria : Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Sardegna : Bacino del Tirso, Iglesiente, Campidano, Bacini Flumendosa - Flumineddu, Gallura;

: Bacino del Tirso, Iglesiente, Campidano, Bacini Flumendosa - Flumineddu, Gallura; Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.

Infine la Protezione Civile ha comunicato anche l'allerta gialla in 3 regioni per rischio idrogeologico il 19 gennaio 2026:

Calabria : Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Sardegna : Logudoro, Bacini Montevecchio - Pischilappiu;

: Logudoro, Bacini Montevecchio - Pischilappiu; Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.

Allerta meteo, scuole chiuse in Italia il 19 gennaio 2026

Scuole chiuse in Italia nella giornata di lunedì 19 gennaio 2026 dopo lo stato di allerta meteo rossa, arancione e gialla. Ecco la lista delle scuole chiuse suddivise per regioni:

Scuole chiuse in Calabria il 19 gennaio 2026

Scuole chiuse in provincia di Catanzaro

Catanzaro

Andali

Amaroni

Borgia

Botricello

Cerva

Caraffa di Catanzaro

Guardavalle

Isca sullo Ionio

Marcellinara

Palermiti

Petronà

Sersale

Settingiano

Squillace

Stalettì

Taverna

Tiriolo

Vallefiorita

-Zagarise

Scuole chiuse in provincia di Cosenza

Amendolara

Cariati

Scuole chiuse in provincia di Crotone

Crotone

Caccuri

Cerenzia

Cirò

Cirò Marina

Cotronei

Crucoli

Cutro

Isola di Capo Rizzuto

Melissa

Mesoraca

Pallagorio

Petilia Policastro

Roccabernarda

San Mauro Marchesato

Strongoli

Scuole chiuse in Sicilia il 19 gennaio 2026 per allerta meteo

Scuole chiuse in provincia di Messina

Capri Leone – scuole chiuse anche martedì 20

Lipari– scuole chiuse anche martedì 20

Caronia

Giardini-Naxos

Gioiosa Marea

Monforte San Giorgio

Mongiuffi Melia

San Marco d’Alunzio

Taormina

Torrenova

Venetico

Scuole chiuse in provincia di Catania

Scordia

Scuole chiuse in provincia di Siracusa

Priolo Gargallo

Lentini

Scuole chiuse in provincia di Caltanissetta

Gela

Mussomeli – scuole chiuse anche martedì 20

Scuole chiuse in provincia di Ragusa

Vittoria

Scuole chiuse in provincia di Palermo

Cefalù