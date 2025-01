Meteo: scatta l' allerta rossa, arancione e gialla il 17 gennaio 2025 in Italia: le regioni a rischio

Si preannuncia un fine settimana all'insegna del maltempo e delle criticità in Italia visto che per la giornata di domani, venerdì 17 gennaio 2025, è stato diramato uno stato di allerta meteo in Italia. Ecco le regioni e le zone interessate dall'allerta meteo rossa, arancione e gialla.

Allerta rossa in Italia il 17 gennaio 2025: ecco dove

Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato per venerdì 17 gennaio 2025 un bollettino di allerta meteo rossa in Italia. L'allerta rossa è un avviso di elevata criticità diramata dalla Protezione Civile in caso di fenomeni meteo diffusi, molto intensi e persistenti che in alcuni casi richiedono anche delle ordinanze per la chiusura delle scuole e degli uffici pubblici. Lo stato di allerta meteo rossa è stato emesso per venerdì 17 gennaio per rischio idraulico in Calabria e nelle seguenti zone: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale.

Non solo, l'allerta rossa per elevata criticità per rischio idrogeologico è stato comunicato in:

Calabria : Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale:

: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale: Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Meteo, scatta l'allerta arancione al Sud Italia il 17 gennaio 2025

L'ondata di maltempo in arrivo nelle regioni del Sud Italia ha spinto la Protezione Civile ad emettere anche un bollettino di allerta meteo arancione, il secondo livello di moderata criticità per temporali e piogge nelle regioni e zone:

Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

L'allerta arancione con tanto di moderata criticità è stata diffusa anche per rischio idraulico in:

Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale; Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

E ancora allerta arancione per rischio idrogeologico in 3 regioni del Sud Italia:

Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale; Sardegna : Gallura, Bacini Flumendosa - Flumineddu;

: Gallura, Bacini Flumendosa - Flumineddu; Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.

Maltempo in Italia: dalla Sicilia alla Sardegna scatta l'allerta gialla il 17 gennaio 2025

Ma non finisce qui, visto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso anche uno stato di allerta meteo gialla di livello ordinaria per rischio temporali in Calabria nelle zone: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale.

L'allerta gialla di ordinaria criticità è stata emessa anche per rischio idraulico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici, come possibili eventi alluvionali, lungo i corsi d'acqua principali. L'allarme meteo scatta in:

Calabria : Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale;

: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale; Sardegna : Gallura, Bacini Flumendosa - Flumineddu;

: Gallura, Bacini Flumendosa - Flumineddu; Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Infine da non sottovalutare è lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico in: