Meteo, allerta gialla in Italia il 23 giugno: tornano le piogge dopo il grande caldo

Allerta meteo gialla in Italia. Dopo la prima grande ondata di calore legata al passaggio dell'anticiclone nord-africano, il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato per venerdì 23 giugno 2023 un nuovo avviso di allerta pioggia in buona parte del paese. Ecco le regioni e zone coinvolte.

Allerta meteo gialla per piogge e maltempo in Italia: ecco dove

Scatta l'allerta meteo gialla in Italia per la giornata di venerdì 23 giugno 2023. La prima ondata di caldo della stagione sta per esaurirsi lasciando spazio al ritorno di un clima instabile e variabile per via del passaggio della perturbazione n.5 del mese. La Protezione Civile ha diramato un avviso di emergenza meteo di ordinaria criticità per rischio temporali in molte zone della penisola. Ecco le regioni e zone a rischio:

Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese;

: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese; Friuli Venezia Giulia : Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene;

: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene; Lombardia : Alta pianura orientale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano;

: Alta pianura orientale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano; Piemonte : Pianura Torinese e Colline, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale;

: Pianura Torinese e Colline, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale; Trentino Alto Adige : Provincia Autonoma di Trento;

: Provincia Autonoma di Trento; Umbria : Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere;

: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Piogge in arrivo in Italia: scatta l'allerta gialla meteo per rischio idrogeologico

Una nuova ondata di maltempo interessa l'Italia, complice il passaggio della perturbazione n.5 di giugno. Il caldo e l'afa degli ultimi giorni lasciano spazio a piogge e rovesci, in alcuni casi anche intensi, che interessano molte zone del paese. E' allerta temporali e piogge per venerdì 23 giugno 2023 e la Protezione Civile ha diramato un allarme meteo anche per rischio idrogeologico in alcune regioni. Ricordiamo che il rischio idrogeologico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua della la rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane.

Queste le regioni e zone interessate dall'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico: