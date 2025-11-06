Meteo, allerta gialla il 7 novembre 2025 per maltempo in Italia. Ecco dove

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, venerdì 7 novembre 2025, un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità in Italia. Scopriamo tutte le regioni e zone a rischio.

Maltempo in Italia: allerta gialla per maltempo e piogge il 7 novembre 2025

Torna il maltempo in gran parte del Paese complice il passaggio della seconda perturbazione di novembre 2025. In arrivo piogge e temporali in diverse regioni, in particolare al Centro-Sud e Isole dove sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali che la Protezione Civile ha emesso un nuovo bollettino di allerta meteo gialla. Scatta l'allerta gialla per piogge e temporali il 7 novembre 2025 in 5 regioni, ecco dove:

Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Lazio : Bacini di Roma, Bacini Costieri Nord, Bacini Costieri Sud;

: Bacini di Roma, Bacini Costieri Nord, Bacini Costieri Sud; Puglia : Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento;

: Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento; Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Meteo, allerta gialla per criticità il 7 novembre 2025 in Italia: le regioni a rischio

Non solo, sempre per venerdì 7 novembre 2025 scatta anche l'allerta meteo gialla per rischio idraulico in diverse regioni. Ecco nel dettaglio le zone a rischio:

Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità. Lo stato di allerta meteo gialla è stato comunicato per venerdì 7 novembre 2025 nelle seguenti regioni e zone: