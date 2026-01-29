FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, allerta gialla per il 30 gennaio 2026 in Italia: ecco dove

Scatta l'allerta meteo gialla il 30 gennaio 2026 in Italia: tutte le regioni e zone interessate dal maltempo.
Clima29 Gennaio 2026 - ore 18:16 - Redatto da Meteo.it
Nuova allerta meteo gialla per la giornata di domani, venerdì 30 gennaio 2026 in Italia. Scopriamo le regioni e zone coinvolte nello stato di allerta.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla il 30 gennaio 2026 per piogge

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, venerdì 30 gennaio 2026, un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità. L'Italia è nel morsa del maltempo da giorni per il passaggio di una serie di perturbazioni atlantiche che hanno portato piogge e forti raffiche di vento lungo tutto lo stivale. In particolare tra le zone più colpite ci sono le regioni di Centro-Sud e Isole interessate da fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da far scattare l'allerta meteo.

Anche nella giornata di venerdì 30 gennaio 2026 scatta l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali in Italia e nello specifico in:

  • Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale;
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica.

Allerta gialla per criticità il 30 gennaio 2026 in Italia

Non solo, sempre per venerdì 30 gennaio 2026 scatta anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idraulico che indica la probabilità di subire danni a causa di eventi legati all'acqua, principalmente esondazioni di fiumi e torrenti dovute a piene eccezionali che superano la capacità degli argini, causando allagamenti, danni a infrastrutture, abitazioni e attività economiche. Nel dettaglio l'allerta meteo gialla di rischio idraulico è stata comunicata per il 30 gennaio 2026 nelle regioni e zone:

  • Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale;
  • Sardegna: Iglesiente, Campidano, Bacini Flumendosa - Flumineddu;
  • Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta gialla per rischio idrogeologico emessa dal Dipartimento della Protezione Civile per il 30 gennaio 2026 in:

  • Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale;
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica;
  • Toscana: Isole, Etruria, Valdelsa-Valdera, Ombrone Gr-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Valdarno Inf., Ombrone Gr-Alto.
