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Meteo, allerta arancione e gialla il 15 marzo 2026 in Italia: le regioni a rischio

Doppia allerta meteo arancione e gialla il 15 marzo 2026 in Italia per maltempo e criticità: tutte le zone interessate.
Clima14 Marzo 2026 - ore 18:32 - Redatto da Meteo.it
Clima14 Marzo 2026 - ore 18:32 - Redatto da Meteo.it

Scatta una duplice allerta meteo arancione e gialla per la giornata di domani, domenica 15 marzo 2026, in Italia. Scopriamo tutte le regioni e zone coinvolte.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta arancione il 15 marzo 2026

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per domenica 15 marzo 2026 un bollettino di allerta meteo arancione in Italia. Il passaggio di un transito perturbato si fa sentire con fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da far scattare l'allerta meteo arancione che indica una criticità moderata con fenomeni intensi e diffusi, pericolosi per cose e persone. Nello specifico, in caso di allerta meteo arancione sono previsti possibili danni a edifici, inondazioni, frane, caduta alberi e interruzioni di reti stradali/ferroviarie.

Nel dettaglio nella giornata di domenica 15 marzo 2026 l'allerta meteo arancione è stata emessa per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità. Nel dettaglio l'allerta arancione per rischio idrogeologico è stata comunicata nelle seguenti regioni e zone:

  • Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Padani di Ponente;
  • Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine.

Meteo, allerta gialla per piogge e criticità il 15 marzo 2026 in Italia

Un weekend bagnato in gran parte d'Italia. Per la giornata di domenica 15 marzo 2026 scatta l'allerta meteo gialla per piogge e temporali; a comunicarlo con un bollettino è stato il Dipartimento della Protezione che ha segnalato le regioni e le zone interessate da fenomeni temporaleschi intensi e violenti.

Il transito di una nuova perturbazione si è fatto sentire in Italia interessando in particolare le regioni del Sud dove sono attesi fenomeni tali da far scattare l'allerta. Ecco tutte le regioni e zone interessate dallo stato di allerta meteo gialla per rischio piogge e rovesci il 15 marzo 2026:

  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente;
  • Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Salento;
  • Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.

Attenzione: sempre per domenica 15 marzo 2026 il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico in ben 4 regioni d'Italia. Ecco nel dettaglio tutte le zone coinvolte:

  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Emilia Romagna: Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense;
  • Lombardia: Nodo Idraulico di Milano;
  • Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico emessa dalla Protezione Civile per il 15 marzo 2026 nelle seguenti regioni e zone:

  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Emilia Romagna: Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense;
  • Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Levante;
  • Lombardia: Valchiavenna, Orobie bergamasche, Lario e Prealpi occidentali, Nodo Idraulico di Milano, Bassa pianura occidentale, Media-bassa Valtellina, Appennino pavese;
  • Piemonte: Belbo e Bormida, Scrivia, Pianura settentrionale;
  • Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Salento;
  • Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia;
  • Valle d'Aosta: Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney.
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Ultimo aggiornamento Sabato 14 Marzo ore 23:47

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