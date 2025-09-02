Meteo, allerta gialla il 3 settembre 2025 per maltempo e criticità in Italia. Ecco dove

Non si placa l'ondata di maltempo che dai primi giorni di settembre sta interessando diverse regioni d'Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, mercoledì 3 settembre 2025, un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità.

Maltempo in Italia, dove scatta l'allerta meteo gialla per piogge il 3 settembre 2025

Piogge e rovesci in Italia nella prima settimana di settembre 2025. Anche mercoledì 3 settembre 2025 scatta lo stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali. Non si escludono fenomeni temporaleschi intensi e pericolosi in diverse regioni; in particolare sono due le regioni dove la Protezione Civile ha emesso il bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge. Ecco nel dettaglio le regioni e zone a rischio maltempo il 3 settembre 2025:

Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale; Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico.

Allerta per rischio idraulico e idrogeologico il 3 settembre 2025 in Italia

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso, sempre per mercoledì 3 settembre 2025, un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico. Ricordiamo che il rischio idraulico indica la possibilità che si verifichino allagamenti e alluvioni a causa dell'esondazione, come straripamento o rottura degli argini dei corsi d'acqua principali.

Questo rischio è provocato dal superamento dei livelli critici dell'acqua nei fiumi e nei torrenti, spesso in seguito a eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali, e può causare danni a persone, infrastrutture e attività economiche. Lo stato di allerta meteo gialla per rischio idraulico è stato comunicato solo in Calabria, nelle zone:

Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità emessa per rischio idrogeologico il 3 settembre 2025 nelle regioni: