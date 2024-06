Meteo, allerta gialla per maltempo il 3 giugno dalla Lombardia al Veneto. Ecco dove

Nuovo stato di allerta meteo in Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un allarme maltempo per la giornata di domani, lunedì 3 giugno 2024, da Nord a Sud con il rischio di piogge e temporali. Ecco dove.

Maltempo in Italia: nuovo stato di allerta gialla per piogge il 3 giugno 2024

Prosegue lo stato di allerta meteo in Italia. La Protezione Civile ha emesso uno stato di allerta meteo gialla per lunedì 3 giugno 2024 per il rischio di piogge e temporali in diverse regioni complice il passaggio di una forte perturbazione. Ecco le regioni e zone interessate:

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro;

: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro; Lombardia : Alta pianura orientale, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale;

: Alta pianura orientale, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale; Marche;

Puglia : Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno;

: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno; Toscana : Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio;

: Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio; Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Meteo, scatta l'allerta meteo per rischio idraulico e idrogeologico

Non solo, nella giornata di lunedì 3 giugno 2024 scatta anche l'allerta meteo per rischio idraulico che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici, possibili eventi alluvionali, lungo i corsi d'acqua principali. L'allarme meteo è stato diramato per la regione Veneto nelle zone: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Infine da non sottovalutare è anche l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico comunicata per le zone: