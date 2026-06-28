FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, allerta gialla per piogge e criticità il 29 giugno 2026 in...

Meteo, allerta gialla per piogge e criticità il 29 giugno 2026 in Italia: ecco dove

Scatta l'allerta gialla il 29 giugno 2026 in Italia: scopriamo tutte le regioni e zone interessate.
Clima28 Giugno 2026 - ore 18:37 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima28 Giugno 2026 - ore 18:37 - Redatto da Redazione Meteo.it

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, lunedì 29 giugno 2026, un bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità in diverse regioni. Scopriamo tutte le zone a rischio.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla per piogge il 29 giugno 2026

La fine del mese di giugno 2026 è nel segno del maltempo in diverse regioni d'Italia. Dopo il dominio incontrastato dell'anticiclone nord-africano che ha fatto registrare temperature anomale e da record lungo tutto lo stivale, la Protezione Civile ha diramato per lunedì 29 giugno 2026 un bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio temporali. Sono 10 le regioni interessate dallo stato di allerta meteo per la presenza di possibili fenomeni temporaleschi intensi e violenti.

Ecco la lista delle regioni e zone coinvolte nell'allerta meteo gialla di rischio piogge il 29 giugno 2026:

  • Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno;
  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;
  • Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Appennino pavese, Nodo Idraulico di Milano;
  • Molise: Alto Volturno - Medio Sangro;
  • Piemonte: Pianura Cuneese, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Varaita, Maira e Stura, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valle Tanaro, Pianura Torinese e Colline;
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Meridionale e isole Pelagie;
  • Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano;
  • Umbria: Nera - Corno;
  • Veneto: Dolomiti Occidentali: Agordino, Zoldano, alta Val Boite, Dolomiti orientali: Cadore, Comelico.

Allerta meteo gialla per criticità il 29 giugno 2026 in Italia

Non solo, sempre per lunedì 29 giugno 2026 scatta anche l'allerta meteo gialla per rischio idraulico in Calabria nelle zone:

Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla emessa per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.

3 sono le regioni coinvolte nell'allerta gialla per rischio idrogeologico il 29 giugno 2026:

  • Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno;
    Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;
    Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Meridionale e isole Pelagie.
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, svolta a inizio luglio: l’anticiclone perde forza e possibile tregua dal caldo
    Clima26 Giugno 2026

    Meteo, svolta a inizio luglio: l’anticiclone perde forza e possibile tregua dal caldo

    L'ondata di calore raggiunge il suo picco nell'ultimo weekend di giugno. Dai primi di luglio primo indebolimento dell'anticiclone.
  • Meteo, caldo record in Italia: scatta l'allerta il 27 giugno 2026 da Nord a Sud. La lista delle città a rischio
    Clima26 Giugno 2026

    Meteo, caldo record in Italia: scatta l'allerta il 27 giugno 2026 da Nord a Sud. La lista delle città a rischio

    La seconda ondata di calore tocca il picco nell'ultimo weekend di giugno con temperature fino a 40°. Il bollettino del Ministero della Salute.
  • Caldo record in Francia, coperte termiche alle finestre contro la canicola
    Clima26 Giugno 2026

    Caldo record in Francia, coperte termiche alle finestre contro la canicola

    Le temperature da record hanno spinto i francesi a molti stratagemmi per cercare di difendersi dall'afa e dal calore.
  • Caldo record, l’Italia verso i 40°C: quando arriverà il picco dell’ondata africana
    Clima26 Giugno 2026

    Caldo record, l’Italia verso i 40°C: quando arriverà il picco dell’ondata africana

    Tra venerdì 26 giugno e l’ultimo weekend del mese l’anticiclone nord-africano porterà afa intensa e temperature fino a 40 gradi.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: luglio porta la fine del caldo estremo ma anche maltempo! La tendenza
Tendenza28 Giugno 2026
Meteo: luglio porta la fine del caldo estremo ma anche maltempo! La tendenza
La tendenza meteo per l'inizio di luglio indica la fine dell'ondata di calore, soprattutto da giovedì 2, ma anche intense piogge e temporali.
Meteo: a inizio luglio tregua dal gran caldo, ma occhio al maltempo! La tendenza
Tendenza27 Giugno 2026
Meteo: a inizio luglio tregua dal gran caldo, ma occhio al maltempo! La tendenza
La tendenza meteo per l'inizio di luglio indica finalmente una tregua dalla calura estrema ma con un prezzo da pagare, ovvero un intenso maltempo
Meteo: fine giugno/inizio luglio roventi. Poi calo termico e possibile maltempo!
Tendenza26 Giugno 2026
Meteo: fine giugno/inizio luglio roventi. Poi calo termico e possibile maltempo!
La tendenza meteo per la fine di giugno e i primi giorni di luglio indica ancora caldo rovente e afoso con cambio di scenario da mercoledì 1.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 29 Giugno ore 00:51

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154