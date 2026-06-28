Meteo, allerta gialla per piogge e criticità il 29 giugno 2026 in Italia: ecco dove

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, lunedì 29 giugno 2026, un bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità in diverse regioni. Scopriamo tutte le zone a rischio.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla per piogge il 29 giugno 2026

La fine del mese di giugno 2026 è nel segno del maltempo in diverse regioni d'Italia. Dopo il dominio incontrastato dell'anticiclone nord-africano che ha fatto registrare temperature anomale e da record lungo tutto lo stivale, la Protezione Civile ha diramato per lunedì 29 giugno 2026 un bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio temporali. Sono 10 le regioni interessate dallo stato di allerta meteo per la presenza di possibili fenomeni temporaleschi intensi e violenti.

Ecco la lista delle regioni e zone coinvolte nell'allerta meteo gialla di rischio piogge il 29 giugno 2026:

Abruzzo : Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno;

: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno; Basilicata ;

; Calabria : Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Lombardia : Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Appennino pavese, Nodo Idraulico di Milano;

: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Appennino pavese, Nodo Idraulico di Milano; Molise : Alto Volturno - Medio Sangro;

: Alto Volturno - Medio Sangro; Piemonte : Pianura Cuneese, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Varaita, Maira e Stura, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valle Tanaro, Pianura Torinese e Colline;

: Pianura Cuneese, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Varaita, Maira e Stura, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valle Tanaro, Pianura Torinese e Colline; Sicilia : Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Meridionale e isole Pelagie;

: Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Meridionale e isole Pelagie; Trentino Alto Adige : Provincia Autonoma di Bolzano;

: Provincia Autonoma di Bolzano; Umbria : Nera - Corno;

: Nera - Corno; Veneto: Dolomiti Occidentali: Agordino, Zoldano, alta Val Boite, Dolomiti orientali: Cadore, Comelico.

Allerta meteo gialla per criticità il 29 giugno 2026 in Italia

Non solo, sempre per lunedì 29 giugno 2026 scatta anche l'allerta meteo gialla per rischio idraulico in Calabria nelle zone:

Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla emessa per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.

3 sono le regioni coinvolte nell'allerta gialla per rischio idrogeologico il 29 giugno 2026: