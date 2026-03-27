Meteo, allerta gialla il 28 marzo 2026 in Italia: tutte le regioni a rischio

È stata emesso per la giornata di domani, sabato 28 marzo 2026, un nuovo bollettino di allerta gialla in Italia per rischio piogge e criticità. Scopriamo tutte le zone coinvolte nello stato di allerta meteo.

Maltempo in Italia: le regioni a rischio allerta gialla per piogge il 28 marzo 2026

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, sabato 28 marzo 2026, un nuovo bollettino di allerta meteo gialla. Il transito dell'ultimo sistema perturbato, che ha riportato un clima spiccatamente invernale da Nord a Sud con piogge, freddo e neve, continua a farsi sentire anche nell'ultimo weekend di marzo.

Nelle prossime ore, infatti, sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da spingere la Protezione Civile a comunicare lo stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali in 5 regioni d'Italia.

Ecco nel dettaglio tutte le regioni e zone coinvolte nello stato di allerta meteo gialla per maltempo e piogge il giorno sabato 28 marzo 2026:

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica, Bacino Basso del Sangro;

: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica, Bacino Basso del Sangro; Calabria : Versante Tirrenico Meridionale;

: Versante Tirrenico Meridionale; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea; Puglia : Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica;

: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica; Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie.

Allerta gialla per criticità il 28 marzo 2026: ecco dove

Non solo, la Protezione Civile ha diffuso per sabato 28 marzo 2026 anche lo stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico nelle regioni e zone:

Calabria : Versante Tirrenico Meridionale;

: Versante Tirrenico Meridionale; Marche ;

; Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla emessa per rischio idrogeologico in ben 6 regioni. Massima attenzione nelle prossime ore su queste regioni e zone: