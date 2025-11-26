Meteo, allerta gialla il 27 novembre 2025 in Italia: le regioni a rischio

La Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, giovedì 27 novembre 2025, un nuovo stato di allerta meteo per maltempo e criticità. Scopriamo tutte le regioni e zone a rischio.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla per piogge il 27 novembre 2025

L'Italia è alle prese con una nuova ondata di maltempo complice il passaggio di una nuova perturbazione che da giorni sta interessando le regioni del Centro-Sud. Anche nella giornata di giovedì 27 novembre 2025, infatti, sono previsti fenomeni temporaleschi intensi ed abbondanti tali da far scattare lo stato di allerta meteo gialla che indica una criticità ordinaria con possibilità di fenomeni localmente intensi o pericolosi. La Protezione Civile ha diffuso un bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali il 26 novembre 2025 nelle regioni e zone:

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica, Bacino Basso del Sangro;

: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica, Bacino Basso del Sangro; Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;

: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea; Puglia : Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica;

: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica; Sicilia : Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria;

: Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria; Umbria: Chiascio - Topino, Nera - Corno, Alto Tevere.

Meteo, allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico il 27 novembre 2025

Scatta anche l'allerta gialla per rischio idraulico nella giornata di giovedì 27 novembre 2025 in Italia. Ricordiamo che il rischio idraulico corrisponde alla probabilità di subire danni causati da alluvioni ed esondazioni di corsi d'acqua, quando l'acqua supera i livelli di contenimento naturali o artificiali. Lo stato di allerta meteo gialla è stato emesso per il 27 novembre 2025 in due regioni:

Calabria : Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;

: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale; Emilia Romagna: Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola.

Non solo, sempre per giovedì 27 novembre 2025 il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato anche un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico nelle seguenti regioni e zone: