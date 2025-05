Meteo, allerta gialla il 27 maggio 2025 per maltempo e criticità in Italia: ecco dove

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, martedì 27 maggio 2025, un nuovo bollettino di allerta meteo gialla in Italia. Gli effetti della perturbazione n.9 di maggio continuano a farsi sentire in diverse regioni colpite da fenomeni temporaleschi intensi e criticità.

Meteo, piogge e temporali in Italia il 27 maggio: scatta l'allerta gialla

Maltempo e rovesci in diverse regioni d'Italia nella giornata di martedì 27 maggio 2025. Dopo un weekend climaticamente stabile con sole e temperature di stampo primaverile, tornano le piogge complice il passaggio della perturbazione che fa sentire i suoi effetti in diverse regioni del Centro-Nord. In particolare martedì 27 maggio 2025 scatta l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali nelle seguenti regioni e zone:

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro;

: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro; Lombardia : Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano;

: Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano; Marche ;

; Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro.

Allerta gialla per rischio idrogeologico il 27 maggio 2025 in Italia

Non solo, sempre martedì 27 maggio 2025 scatta anche l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico. Ricordiamo che l'allerta per rischio idrogeologico si riferisce alla probabilità che si verifichino eventi naturali, come frane, alluvioni e erosioni, che possono causare danni al territorio, alle infrastrutture e alle persone. Questo rischio è determinato sia da fattori naturali, come la geologia del terreno e le condizioni meteorologiche, sia da fattori antropici, come l'urbanizzazione, la deforestazione e uso improprio del territorio.

Nel dettaglio l'allerta gialla per rischio idrogeologico il 27 maggio 2025 scatta in una sola regione: la Lombardia. Ecco nel dettaglio le zone a rischio:

Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano.