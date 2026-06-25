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Meteo, allerta gialla per maltempo e criticità il 26 giugno 2026: le regioni d'Italia a rischio

Non solo caldo anomalo, ma anche temporali con tanto di allerta meteo gialla per il 26 giugno 2026 in Italia. Scopriamo le zone a rischio.
Clima25 Giugno 2026 - ore 17:06 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima25 Giugno 2026 - ore 17:06 - Redatto da Redazione Meteo.it

Torna il maltempo in diverse regioni d'Italia interessate dallo stato di allerta meteo gialla nella giornata di domani, venerdì 26 giugno 2026. Scopriamo l'allerta gialla diramata dal Dipartimento della Protezione Civile e le regioni coinvolte.

Maltempo in Italia: dove scatta l'allerta meteo gialla per piogge il 26 giugno 2026

L'Italia è nella morsa del caldo africano con temperature anomale e da record lungo tutto lo stivale. La seconda ondata di calore della stagione 2026 non molla la presa da Nord a Sud con un clima afoso e valori di gran lunga superiori alla media del periodo, ma nella giornata di venerdì 26 giugno 2026 scatta anche l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali in diverse regioni.

Sono 5 le regioni a rischio allerta meteo gialla per piogge e temporali nella giornata di domani, venerdì 26 giugno 2026, in Italia. Scopriamo insieme tutte le zone coinvolte nel bollettino della Protezione Civile:

  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;
  • Lombardia: Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale;
  • Sardegna: Campidano, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Bacini Flumendosa - Flumineddu, Logudoro, Bacino del Tirso;
  • Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie.

Meteo, allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico il 26 giugno 2026 in Italia

Non solo, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per il 26 giugno 2026 anche un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico comunicata solo nella regione Calabria nelle zone:

Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.

A seguire le regioni e zone interessate dall'allerta gialla per rischio idrogeologico il 26 giugno 2026:

  • Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;
  • Lombardia: Nodo Idraulico di Milano;
  • Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie.
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Ultimo aggiornamento Giovedì 25 Giugno ore 18:09

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