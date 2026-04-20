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Meteo, allerta gialla per piogge e criticità il 21 aprile 2026 in Italia: ecco dove

Scatta l'allerta gialla il 21 aprile 2026 in Italia per piogge e temporali in diverse regioni. Scopriamo tutte le zone a rischio.
Clima20 Aprile 2026 - ore 17:16 - Redatto da Meteo.it
Clima20 Aprile 2026 - ore 17:16 - Redatto da Meteo.it

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, martedì 21 aprile 2026, un nuovo bollettino di allerta meteo gialla in Italia. In diverse regioni scatta l'allerta gialla per temporali e in altre per rischio idrogeologico.

Maltempo in Italia: allerta gialla per piogge il 21 aprile 2026

Il passaggio della nuova perturbazione di aprile si fa sentire ancora nella giornata di martedì 21 aprile 2026 con una nuova ondata di maltempo. Nelle prossime ore, infatti, sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e diffusi in gran parte del Centro-Nord con la Protezione Civile che ha comunicato un bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali.

Ecco nel dettaglio tutte le regioni e zone interessate dall'allerta meteo gialla per piogge e temporali il 21 aprile 2026:

  • Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro;
  • Emilia Romagna: Costa romagnola, Pianura modenese, Costa ferrarese, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese, Pianura reggiana di Po, Pianura reggiana;
  • Lombardia: Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea;
  • Puglia: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle;
  • Umbria: Chiascio - Topino, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiani - Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere.

Allerta gialla per criticità il 21 aprile 2026: le regioni a rischio

Non solo, sempre per martedì 21 aprile 2026 scatta anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.

Ecco nel dettaglio le regioni e zone coinvolte nel bollettino di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico il giorno 21 aprile 2026:

  • Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea;
  • Puglia: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle.
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Ultimo aggiornamento Lunedì 20 Aprile ore 20:16

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