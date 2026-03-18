Meteo, ancora maltempo in Italia: dove scatta l'allerta gialla il 19 marzo 2026
Prosegue l'ondata di maltempo anche nella giornata di giovedì 19 marzo 2026 in Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato un bollettino di allerta gialla per maltempo e criticità in diverse regioni.
Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla per piogge il 19 marzo 2026
Ancora piogge e temporali in Italia per via del transito di una perturbazione che, negli ultimi giorni, sta interessando diverse regioni. Tra le zone più colpite il Centro-Sud dove si sono registrati fenomeni temporaleschi intensi tali da spingere la Protezione Civile a diramare lo stato di allerta meteo.
Anche nella giornata di giovedì 19 marzo 2026 non si escludono piogge e rovesci in alcune regioni dove sono previsti fenomeni diffusi tali da far scattare un nuovo stato di allerta.
Ecco le regioni e zone interessate dall'allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali il 19 marzo 2026:
- Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
- Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica;
- Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie.
Allerta meteo gialla per criticità il 19 marzo 2026 in Italia
Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di giovedì 19 marzo 2026 anche un bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico. Tre le regioni coinvolte nello stato di allerta meteo gialla:
- Basilicata;
- Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
- Puglia: Bacini del Lato e del Lenne.
Infine attenzione anche per il rischio di allerta meteo gialla emessa per rischio idrogeologico che, ricordiamo, corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.
Ecco nel dettaglio le regioni e zone coinvolte nello stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico il 19 marzo 2026:
- Basilicata;
- Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
- Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica;
- Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie.