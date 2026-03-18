FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, ancora maltempo in Italia: dove scatta l'allerta gialla il...

Meteo, ancora maltempo in Italia: dove scatta l'allerta gialla il 19 marzo 2026

La Protezione Civile ha emesso per giovedì 19 marzo 2026 un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità in Italia.
Clima18 Marzo 2026 - ore 17:38 - Redatto da Meteo.it
Clima18 Marzo 2026 - ore 17:38 - Redatto da Meteo.it

Prosegue l'ondata di maltempo anche nella giornata di giovedì 19 marzo 2026 in Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato un bollettino di allerta gialla per maltempo e criticità in diverse regioni.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla per piogge il 19 marzo 2026

Ancora piogge e temporali in Italia per via del transito di una perturbazione che, negli ultimi giorni, sta interessando diverse regioni. Tra le zone più colpite il Centro-Sud dove si sono registrati fenomeni temporaleschi intensi tali da spingere la Protezione Civile a diramare lo stato di allerta meteo.

Anche nella giornata di giovedì 19 marzo 2026 non si escludono piogge e rovesci in alcune regioni dove sono previsti fenomeni diffusi tali da far scattare un nuovo stato di allerta.

Ecco le regioni e zone interessate dall'allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali il 19 marzo 2026:

  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica;
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie.

Allerta meteo gialla per criticità il 19 marzo 2026 in Italia

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di giovedì 19 marzo 2026 anche un bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico. Tre le regioni coinvolte nello stato di allerta meteo gialla:

  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Puglia: Bacini del Lato e del Lenne.

Infine attenzione anche per il rischio di allerta meteo gialla emessa per rischio idrogeologico che, ricordiamo, corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.

Ecco nel dettaglio le regioni e zone coinvolte nello stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico il 19 marzo 2026:

  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica;
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie.
Articoli correlatiVedi tutti
  • Maltempo in Calabria: esondazioni e allagamenti, 80 evacuati per una frana a Crosia. Le immagini
    Clima18 Marzo 2026

    Maltempo in Calabria: esondazioni e allagamenti, 80 evacuati per una frana a Crosia. Le immagini

    Una forte ondata di maltempo ha colpito la Calabria causando esondazioni, allagamenti e frane soprattutto a Crosia e Stilo. Ecco news e foto.
  • Meteo Italia: equinozio di primavera con vortice freddo, piogge, neve e temperature in calo
    Clima18 Marzo 2026

    Meteo Italia: equinozio di primavera con vortice freddo, piogge, neve e temperature in calo

    Maltempo su gran parte d'Italia per la presenza di fenomeni temporaleschi anche intensi. Le previsioni meteo.
  • Maltempo Sicilia: casa crollata a Taormina, frane e disagi sulle strade
    Clima18 Marzo 2026

    Maltempo Sicilia: casa crollata a Taormina, frane e disagi sulle strade

    Cede una casa nel centro storico per le forti piogge: nessun ferito, ma interventi in corso e viabilità in difficoltà tra Taormina e Messina.
  • Meteo, allerta gialla il 18 marzo 2026 in Italia: ecco dove
    Clima17 Marzo 2026

    Meteo, allerta gialla il 18 marzo 2026 in Italia: ecco dove

    La Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per mercoledì 18 marzo 2026 in Italia per maltempo e criticità. Ecco dove.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: 21-22 marzo con tempo instabile e temperature sotto la media. La tendenza
Tendenza18 Marzo 2026
Meteo: 21-22 marzo con tempo instabile e temperature sotto la media. La tendenza
La tendenza meteo per il weekend del 21-22 marzo vede ancora instabilità sull'Italia con temperature in leggero calo varso valori sotto la media
Meteo, Primavera al via con un 20 marzo stabile sull'Italia: la tendenza
Tendenza17 Marzo 2026
Meteo, Primavera al via con un 20 marzo stabile sull'Italia: la tendenza
Nella giornata che segna l'avvio della primavera astronomica, il tempo sull'Italia risulterà stabile con temperature in aumento al Sud. La tendenza meteo dal 20 marzo
Meteo, 19-20 marzo più stabili poi possibile nuovo peggioramento nel weekend
Tendenza16 Marzo 2026
Meteo, 19-20 marzo più stabili poi possibile nuovo peggioramento nel weekend
Giovedì 19 ancora piogge al Sud ma la situazione andrà migliorando in giornata. Nel weekend possibile perturbazione. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 18 Marzo ore 21:20

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154